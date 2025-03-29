才在曼谷蛋黃區置產！泰國嚴重地震 10億女神曝現況

〔記者陽昕翰／台北報導〕緬甸、泰國發生嚴重的地震災情，身價超過10億的財富女神王宥忻才赴泰國投資房地產，未料昨日即消息傳來後，王宥忻第一時間關心當地災情，並與當地朋友聯繫，所幸並無重大災損傳出。

王宥忻透露，在泰國的房產狀況「完全沒問題」，她的購屋地點位於曼谷核心蛋黃區，該區擁有各國大使館、百貨商場及商業大樓，建築標準向來最高。

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王宥忻關心泰國災情。（資料照，記者潘少棠攝）

王宥忻赴泰國置產時選擇的建商皆為當地前五大開發商，她購入的是由澳洲建商ARG打造的Pataya飯店式管理住宅，品質保證。

泰國曼谷長年以來幾乎沒有發生地震，許多泰國人一生中從未經歷過如此劇烈的震動，因此此次地震確實讓當地居民驚慌不已，部分大樓的無邊際泳池水溢出影片，看起來的確很驚人。

這場地震仍造成部分地區災損，甚至傳出人員傷亡，讓全球關注災後情況。對此，王宥忻也表達關心之情，「這場地震對泰國、緬甸地區的人民來說是前所未有的驚嚇與挑戰，我衷心希望當地受影響的居民能夠平安無事，也願大家能夠攜手共度難關，重建家園。呼籲大家關注這次受災地區的救援工作，為受災民眾提供必要的支持。」

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