受日本「租友」文化啟發 奧地利鬼才導演諷刺喜劇顛覆傳統

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格編導、《西線無戰事》德國影帝亞伯拉罕舒赫主演新片《客製化先生》，入選2024威尼斯國際影展影評人週、並斬獲斯德哥爾摩影展最佳首作獎。電影顛覆傳統、充滿荒誕幽默與深刻反思，導演溫格透露靈感來自2014年他造訪日本時，首次接觸到當地的「租友」文化。

奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格編導《客製化先生》探討身份迷失。（CATCHPLAY提供）

電影中亞伯拉罕化身「客製化扮侶」團隊首席工具人馬提亞斯，專為客戶提供頂級「神隊友」服務，無論夢中情人、理想父親、還是完美兒子，他都能化身為最符合期待的角色，讓客戶在人生各種場合中毫無破綻。然而，馬提亞斯能完美詮釋任何身份，卻始終無法找到真正的自己。

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導演溫格表示，這類伴侶租借服務在日本已存在超過20年，最初的目的只是為了幫助那些孤單寂寞的人，讓他們能有個人陪伴喝咖啡、聊天或散步。然而，這項服務卻迅速演變為另一種社會現象，成為自我包裝、操控他人、掩飾謊言甚至展示權力的工具。

德國影帝亞伯拉罕舒赫主演新片《客製化先生》，直說被充滿幽默與深意的故事吸引。（CATCHPLAY提供）

溫格進一步表示：「這樣的現象其實與社群媒體如出一轍，現代人總是極力展現自己最好的一面，害怕失敗，必須時刻保持完美。我希望透過這部電影探討這種身份迷失的問題。我們在日常生活中不斷扮演不同角色，但真正的自己在哪裡？」男主角亞伯拉罕也直言：「當我讀到這部劇本時，立刻被這個充滿幽默與深意的故事吸引，我超愛這部電影的幽默感！」《客製化先生》將於4月18日在台上映。

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