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娛樂 電影

死命互毆近5分鐘年度最爽 《夜魔俠：重生》動作戲「幾乎都來真的」

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威年度影集《夜魔俠：重生》首播以來，觀看數屢創佳績，本週更一口氣推出兩集，皆有拳拳到肉的火爆動作戲，不僅有獨自挑戰眾多搶匪的銀行攻防戰，另有對抗全新反派「繆思」的地鐵站打鬥，讓劇迷直呼「年度最爽動作戲」。

最近飾演「夜魔俠」麥特梅鐸的查理考克斯受訪也強調雖然漫威影劇時常運用很多特效，但是《夜魔俠：重生》幾乎全是真人上陣對打，才能給粉絲最身歷其境的爽快對打，「一切幾乎都是來真的，我們要經過多次排練，才不會被武器、拳腳給打傷」。

《夜魔俠：重生》本週一口氣推出兩集，皆有拳拳到肉的火爆動作戲。（Disney+ 提供）《夜魔俠：重生》本週一口氣推出兩集，皆有拳拳到肉的火爆動作戲。（Disney+ 提供）

查理和飾演「金霸王」的文森唐諾佛利歐近期接受美國版《GQ》的訪問，透露除了對打時的飛刀、武器，一切都是來真的，因此必須要與替身、特技團隊協調好才能上陣。查理更提到劇組團隊要求動作戲必須實景拍攝，「我們要學會怎麼攻擊、防守以及反擊，要訓練很多次才能清楚記住每一次的踢腿、揮拳，並以此做出反應」。

兩人都對這些真槍實彈的火爆打鬥感到非常熱血，「夜魔俠是超級英雄，他要有超乎常人的反應力、體力，也要有捍衛正義的決心，你知道，當他每次出現擺出招牌動作與反派對打，都絕對會讓粉絲興奮不已」，文森更說「這就是我在漫威工作最開心的事之一」。《夜魔俠：重生》完美傳承系列的黑暗精神，原汁原味呈現血腥鬥毆的動作場景，並於Disney+獨家上線、每週三固定更新。

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