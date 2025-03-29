本土劇女神許蓁蓁產後「一家三口」合照曝光 素顏超亮眼粉絲讚：狀態不科學

〔記者蕭方綺／台北報導〕許蓁蓁曾演出《天道》、《一家團圓》，去年10月宣布結婚、懷孕雙喜臨門，昨深夜在社群網站曬出一家三口合照，開心宣布愛女平安誕生，並感謝老公一路陪伴，還大讚老公根本是神隊友。消息一出，粉絲也狂讚許蓁蓁產後氣色絕佳，素顏狀態甚至比孕前還亮眼，嘆：「這狀態太不科學了！」

許蓁蓁和老公開心迎接女兒到來。（翻攝自臉書）

許蓁蓁在臉書發文寫下：「在家人和好友的陪伴下，小珍珠健康出生了！感謝神隊友老公，能與你一同迎接新生命，我感到無比幸福。」她說懷孕期間雖然身體疲憊、生活諸多不便，但內心始終充滿喜悅，期待寶寶降臨。除此之外，她更甜蜜表白老公：「你總能讓我感到安心，每次都覺得自己選對人了！」並感激女兒選擇他們為父母，承諾未來一家人將攜手學習、共同成長。

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許蓁蓁產後氣色絕佳。（翻攝自臉書）

許蓁蓁曝光愛女的小腳丫與側臉。（翻攝自臉書）

除了曬出幸福合照，她還曝光愛女的小腳丫與側臉，並提到新手爸媽雖然還在適應階段，但她樂觀表示：「大家都很不熟練沒關係，慢慢來就好！」圈內好友湧入留言祝賀，方馨驚喜表示：「生了！怎麼默默時間就到了！恭喜！」屈中恆的妻子Vicky也留言：「恭喜！」許蓁蓁產後氣色絕佳，素顏狀態甚至比孕前還亮眼，讓不少粉絲驚嘆：「這狀態太不科學了！」掀起熱烈討論。

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