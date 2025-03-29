晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

本土劇女神許蓁蓁產後「一家三口」合照曝光 素顏超亮眼粉絲讚：狀態不科學

〔記者蕭方綺／台北報導〕許蓁蓁曾演出《天道》、《一家團圓》，去年10月宣布結婚、懷孕雙喜臨門，昨深夜在社群網站曬出一家三口合照，開心宣布愛女平安誕生，並感謝老公一路陪伴，還大讚老公根本是神隊友。消息一出，粉絲也狂讚許蓁蓁產後氣色絕佳，素顏狀態甚至比孕前還亮眼，嘆：「這狀態太不科學了！」

許蓁蓁和老公開心迎接女兒到來。（翻攝自臉書）許蓁蓁和老公開心迎接女兒到來。（翻攝自臉書）

許蓁蓁在臉書發文寫下：「在家人和好友的陪伴下，小珍珠健康出生了！感謝神隊友老公，能與你一同迎接新生命，我感到無比幸福。」她說懷孕期間雖然身體疲憊、生活諸多不便，但內心始終充滿喜悅，期待寶寶降臨。除此之外，她更甜蜜表白老公：「你總能讓我感到安心，每次都覺得自己選對人了！」並感激女兒選擇他們為父母，承諾未來一家人將攜手學習、共同成長。

許蓁蓁產後氣色絕佳。（翻攝自臉書）許蓁蓁產後氣色絕佳。（翻攝自臉書）

許蓁蓁曝光愛女的小腳丫與側臉。（翻攝自臉書）許蓁蓁曝光愛女的小腳丫與側臉。（翻攝自臉書）

除了曬出幸福合照，她還曝光愛女的小腳丫與側臉，並提到新手爸媽雖然還在適應階段，但她樂觀表示：「大家都很不熟練沒關係，慢慢來就好！」圈內好友湧入留言祝賀，方馨驚喜表示：「生了！怎麼默默時間就到了！恭喜！」屈中恆的妻子Vicky也留言：「恭喜！」許蓁蓁產後氣色絕佳，素顏狀態甚至比孕前還亮眼，讓不少粉絲驚嘆：「這狀態太不科學了！」掀起熱烈討論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中