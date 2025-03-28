程予希、林辰唏「披絕美白紗」宣布喜訊 結局加碼隱藏版秒噴淚

程予希（左）、林辰唏在《第一次遇見花香的那刻 第2季》大結局灑糖。（GagaOOLala提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕程予希和林辰唏主演的GL台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》經歷1個多月的虐戀曲折，唯美大結局送上滿滿誠意，程予希戲裡加入林辰唏與李易的家庭行列，一同完成孩子想要「全家」出遊露營的心願，為了孩子首度破冰女友與前夫的微妙僵局。

粉絲最關心的「唏希CP」後續走向，走過衝突過後兩人互相表白，進入灑糖灑滿的幸福時光，最終回中，林辰唏與程予希不只為彼此貼心準備信物，兩人還真實試穿起婚紗一同亮相，展現非凡仙氣，滿滿誠意看點讓一路死忠關注的粉絲們過癮直呼「真的秒噴淚」。

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程予希（左）、林辰唏在《第一次遇見花香的那刻 第2季》女女婚紗仙氣逼人。（GagaOOLala提供）



從第一季一路勢如破竹的好成績，來到如今第二季的完結篇，林辰唏想要感謝「花粉」的陪伴與支持，對於收到很多回饋與內心話十分感動：「希望你們，能從戲劇中更多的認識自己，得到很多的力量！不論你正在遭遇什麼，不論你此刻正在經歷什麼樣的挑戰，我們都要記得，我們永遠是自己的主人。」

程予希也感性分享收到許多粉絲的訊息，表達對於亭亭和媽媽的戲很有感觸：「除了台詞之外，也是因為麗音姊真的很棒，每次可以和媽媽對戲都讓我很期待，也許是戲中的互動也很像私下我跟我媽的狀態，所以每次拍家裡的戲總是可以很快帶入情境。」

此外，大結局送上滿滿誠意，還加碼推出獨家隱藏版《第13集：彩蛋幕後花絮 Bonus BTS》，為回應不斷敲碗的廣大海外影迷，更透露預計將在六月初起跑「海外見面會」，給一遊未盡的花粉們獻上最幸福的暖心禮物。

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