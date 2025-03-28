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胡宇威煎牛排崩潰「快哭了」 苗可麗感嘆擺攤最大難關

胡宇威（左起）、苗可麗、高捷、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙收攤後疲憊不已。（華視、三立提供）胡宇威（左起）、苗可麗、高捷、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙收攤後疲憊不已。（華視、三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、蔡昌憲、蔡凡熙、禾浩辰、何宇威錄製《我們這一攤2》，進中壢夜市擺攤賣鐵板牛排，聽到要賣鐵板牛排，有參與第一季的胡宇威、蔡昌憲馬上回想起第一季的慌亂場面，一下要烤盤子、一下又要炸薯條等，為此感到相當堪憂。

相關新聞：《我們這一攤2》胡宇威賣便當忘提供餐具 禾浩辰首當財務收銀

一群人前進牛排店學習牛排該如何煎製及出餐流程，胡宇威表示，賣牛排是要拚速度的，什麼都要快，希望送到客人面前時還是熱騰騰噴汁的狀態，覺得很有挑戰，但一想到賣牛排的畫面都快要哭了。

胡宇威想到要賣牛排就快要哭了。（華視、三立提供）胡宇威想到要賣牛排就快要哭了。（華視、三立提供）

除了主廚胡宇威很崩潰之外，返回基地的一路上大家士氣都相當低迷，蔡昌憲便道出：「前嶺末是崎，後嶺較崎壁。」夥伴們聽完都一頭霧水，蔡昌憲見狀立馬解釋，意思是表示一關比一關還要有難度，苗可麗嘆：「難是難在未知。」讓身為廚房擔當的胡宇威、禾浩辰相當緊張、擔心。

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