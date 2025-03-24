《我們這一攤2》胡宇威賣便當忘提供餐具 禾浩辰首當財務收銀

禾浩辰（左起）、胡宇威、Fred，現身《我們這一攤2》攤車快閃活動。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們這一攤2》主持群胡宇威、禾浩辰今與廚師Fred現身一日餐車快閃活動，便當才剛開賣五分鐘，馬上出狀況，負責外場的胡宇威竟忘記給粉絲餐具，隨後立馬追上一一補上餐具給客人。

負責外場的胡宇威竟忘記給餐具，隨後立馬補上餐具給客人。（記者王文麟攝）

禾浩辰（右起）、胡宇威、Fred，現身《我們這一攤2》攤車快閃活動。（記者王文麟攝）

此次攤車快閃擺攤由禾浩辰負責擔任財務收銀一職，在節目裡都是擔任二廚的禾浩辰表示，第一次當財務收銀有莫名的開心感，沒特別做什麼卻一直在拿錢，但財務跟二廚要二選一，還是選二廚職位，因為喜歡料理。

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平常都負責二廚的禾浩辰這次負責擔任財務收銀一職。（記者王文麟攝）

在一旁的胡宇威笑說：「我以為你會說不想當二廚，因為在廚房時我姓『龜』，比較嚴厲龜毛，你會不想跟我一起。」禾浩辰則說：「我們倆在廚房步調比較不一樣，我偏慢一點對擺攤比較沒有經驗，宇威哥則是速度較快，我也是『龜』烏龜的龜。」

今日的祕製便當「滷得剛好」滷肉便當由胡宇威親自開發食譜。（記者王文麟攝）

今日的祕製便當「滷得剛好」滷肉便當由胡宇威親自開發食譜，而「黃金沙嗲」雞肉便當則是由Fred親手製作沙嗲醬。談到便當的靈感來源，Fred分享道：「因為我們曾經到馬來西亞擺攤，品嘗了當地的美食。為了呈現最道地的味道，我在食材挑選和醬料採購上非常用心，甚至跑了三間店才把所需的材料都找齊，這在台灣確實比較困難。」此外，今天餐車的所有盈餘將捐給剩食銀行，與粉絲們一起做愛心公益。

禾浩辰（右起）、胡宇威、Fred，現身《我們這一攤2》攤車快閃活動。（記者王文麟攝）

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