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林熙蕾感謝「孩子的爸」 結婚14週年藏驚喜

女星林熙蕾（左）一家四口生活幸福。（翻攝自臉書）女星林熙蕾（左）一家四口生活幸福。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林熙蕾靠著靈動的大眼睛曾經風靡一時，更被封為「電眼女神」。她14年前與成衣商楊晨在馬爾地夫舉辦浪漫婚禮，時光飛逝，現在已經有了2個寶貝女兒，一家4口過得幸福快樂。今（28）日林熙蕾為慶祝結婚14週年，特別在社群平台發文，並附上多張照片，看得出來家庭生活幸福甜蜜。

林熙蕾（左）與老公楊晨甜蜜合照。（翻攝自臉書）林熙蕾（左）與老公楊晨甜蜜合照。（翻攝自臉書）

相關新聞：楊謹華罕見控訴前男友「沒人性」 放生式陪伴氣到哭

林熙蕾（右）與老公楊晨甜蜜合照。（翻攝自臉書）林熙蕾（右）與老公楊晨甜蜜合照。（翻攝自臉書）

林熙蕾俏皮呼喚老公楊晨「孩子的爸」，並說他是家中最棒的司機、快遞員、廚師，全家人都被他寵壞了，最後更甜蜜對老公說：「我真的愛你，你的每個樣子我都愛死了」。

林熙蕾老公楊晨年輕時長相帥氣。（翻攝自臉書）林熙蕾老公楊晨年輕時長相帥氣。（翻攝自臉書）

婚後把重心轉至家庭的林熙蕾，偶爾也會出來客串過過戲癮，她在夯劇《繁花》飾演林太一角，讓許多粉絲大呼：好美！現實生活中的她也保持著童趣與快樂的心情，從她發布的照片就能發現，她一下發老公年輕時的帥照；一下又套上濾鏡讓老公五官大變形，自己還樂呵呵的笑。

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