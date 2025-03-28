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娛樂 最新消息

男星玩遊戲「嘴唇發紫」狀況曝 侯彥西拉鏈鬆開被狂虧

侯彥西（左起）、蔡黃汝、短今、陳妤、Dora、孫協志、許孟哲、王仁甫、無尊到苗栗綠意山莊出外景。（中視提供）侯彥西（左起）、蔡黃汝、短今、陳妤、Dora、孫協志、許孟哲、王仁甫、無尊到苗栗綠意山莊出外景。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王仁甫、許孟哲、孫協志、蔡黃汝等人主持中視《飢餓遊戲》，最新一集邀來來賓短今、侯彥西、陳妤、Dora、無尊到苗栗綠意山莊出外景，眾藝人遠離城市喧囂，卻迎來超狠的「旋轉挑戰」，連主持群都苦不堪言，無尊因為怕草，這集在草皮上錄影讓他走起路來舉步維艱，王仁甫見狀以為他痛風發作，無尊無奈笑稱：「走這段路比演藝之路還艱辛」。

侯彥西曾上過《飢餓》，因為反應很快，讓主持群誇讚是「被戲劇圈耽誤的綜藝咖」，王仁甫更是當面說出：「他就是以後我們的競爭對手。」被捧到忘我的侯彥西這時突然作勢要抱蔡黃汝，並自己解釋：「因為大家都說（我）是護花使者。」不料此舉卻被王仁甫笑虧：「這個動作很像白雲哥會做的。」頓時成為「白雲哥接班人」，眾人聽了一陣爆笑。

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節目一開始就進行最瘋狂的挑戰，藝人必須坐在椅子上被旋轉15圈，接著要學鴨子走路上坡，啦啦隊女神短今一轉完就頭暈目眩，在原地來回晃動，最後整個人後滾翻，狼狽到不行。

侯彥西（左）被封「白雲哥接班人」。（中視提供）侯彥西（左）被封「白雲哥接班人」。（中視提供）

輪到蔡黃汝時原本自信滿滿，甚至覺得「旋轉可以再快一點」，沒想到落地後就直接仆街翻滾下坡。許孟哲狀況更慘，王仁甫幫他轉椅子，硬是偷偷加碼連轉21圈，比其他人多6圈，許孟哲難擋劇烈頭暈，在地上翻滾好幾圈，就像戰鬥陀螺般，但旁人見他一直翻，直說不愧是資深藝人，綜藝效果做好做滿，但事後許孟哲嘴唇發紫，可見這遊戲後座力十足。

錄影過程，也發生小插曲，就在侯彥西進行完遊戲，孫協志卻突然走到侯彥西旁邊，「彥西哥玩轉圈圈玩到拉鍊都開了」，侯彥西低頭一看褲子趕緊拉起拉鍊，一臉害羞，這時眾人哄笑更不解問他為何拉鍊會鬆開，侯彥西則打趣地說：「我剛set這set很久了。」連接話都很懂得綜藝效果。

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