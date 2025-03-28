「億中選一」神選角！《麥塊電影》首揭經典角色傳奇身世

導演傑瑞海斯（右）和傑克布萊克再度合作《MINECRAFT 麥塊電影》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕擁有跨世代粉絲的喜劇天王傑克布萊克在改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT 麥塊電影》，為遊戲中最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」揭開傳奇身世，精彩表現讓遊戲總監驚呼「根本是神選角」，更保證所有玩家一定會愛上！

傑克在片中挺著圓滾滾身材，進入一個全由方塊形狀所組成的主世界，活力十足地四處跑跳，還與「水行俠」傑森摩莫亞一搭一唱，組成最具「笑」果的孩子王搭檔，更想出各種無俚頭的鬼點子，妙招保衛奇幻的方塊仙境，絕對讓大人、小孩都愛上他的演出。

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傑克布萊克堪稱是《MINECRAFT 麥塊電影》「億中選一」的神選角。（華納兄弟提供）

導演傑瑞海斯表示，「史蒂夫」是遊戲裡代表玩家化身的經典角色，而遊戲粉絲橫跨不同年齡層，要找誰來飾演是大挑戰。身兼主演及製片的傑森摩莫亞立刻推薦傑克，因為傑克曾以《搖滾教室》熱血開唱的表演，讓許多影迷留下深刻印象。

童心大發的傑克除了喜劇演出，也在動畫界展現調皮魅力，接連聲演包括《功夫熊貓》系列的主角阿波、《超級瑪利歐兄弟電影版》大反派庫巴等，晉升新一代的大銀幕孩子王，粉絲橫跨不同世代，完美契合「史蒂夫」形象，堪稱是地球上億人口中最佳人選！演出成果也讓遊戲總監奧拉夫森讚不絕口，激動表示：「史蒂夫原本是遊戲的中性角色，傑克布萊克竟有辦法讓他變得如此生動，簡直超厲害！」

有趣的是，傑克布萊克之所以接演，背後原因全是為了孩子！他透露過去曾為了跟兒子有共同話題，所以開始接觸《Minecraft》遊戲，最後全家都成為大粉絲。當他獲邀演出電影版時，他兒子馬上催促「爸，別考慮了，你一定要演！」，讓他獲得全家人的支持，加入演出這部電影，為遊戲裡最經典的角色「史蒂夫」注入靈魂，讓全球玩家為之瘋狂。

傑克在片中飾演腦中充滿鬼點子的專業蓋房人「史蒂夫」，在一切都是方塊形狀的主世界中，遇上意外穿越到此的四位邊緣人：「垃圾人」蓋瑞森（傑森摩莫亞 飾）、亨利（賽巴斯汀尤金漢森 飾）、娜塔莉（愛瑪梅耶斯 飾）和譚恩（丹妮爾布魯克斯 飾）。對這個奇妙世界熟門熟路的他，將運用他源源不絕的創意，率領眾人找到回家的路。

《MINECRAFT麥塊電影》將於於4月2日春假包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等版本同步在台上映，預售票熱賣中，購票即可獲得獨家贈品，詳情請洽各大影城。

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