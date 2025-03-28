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娛樂 最新消息

被指趕盡殺絕「逼死黃子佼才甘願？」 德州媽媽一席話全網力挺

黃子佼遭控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）黃子佼遭控持有多部兒少性影像，被依違反兒少性剝削罪起訴。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃子佼於去年被查出是偷拍論壇「創意私房」高級會員，且手握大量未成年性影像。長期關注此案的網紅「德州媽媽」多次開砲黃子佼，怎料卻收到網友私訊質疑「逼死人才甘願嗎？」、「你家人也這樣你會怎樣？」對此，她霸氣回應掀起網友力挺。

德州媽媽昨（27）在社群公布網友私訊，被問到「假設有一天黃尋短了，你會有什麼感覺和想法，你會因此反思自己的行為嗎？」德州媽媽直言這個問題其實就是「你是要把人逼死才甘心嗎？」她也不禁反問網友，「今天黃子佼造成的所有後果，難道是我逼的？我逼他去性騷女性、逼他下載褻童影片？我是揭露不是抹黑欸」。

德州媽媽指出，黃子佼直到現在仍在算計權衡利弊，在認罪與不認罪之間橫跳、六次出庭都精心的統一穿著，「代表他的生存慾旺盛的很，像他這種極度自利又無恥的特質，離會羞憤而死很遠。希望他好好活著接受懲罰」。

至於有網友問到，「妳老公如果有一天，電腦裡面藏兒少A片，妳也要離婚以示清白哦！」德州媽媽表示在她的認知中，遇到這種情況正常人都會離婚，直言「都不用兩千多部，只要有一部，我不僅會離婚，還會在報警後為我的孩子申請保護令。」

德州媽媽表示，配偶有虐待弱小的僻好，正常人的選擇難道是不跑然後把女兒養在他旁邊？提到自己「掃黃」一年以來寫了無數文章，但沒有一次提到要孟耿如離婚，只是希望這對夫妻消失在螢光幕前，她認為孟耿如不離婚是造成小孩的危險，甚至看見孟耿如反向操作，在替黃子佼營造父愛，讓她不禁直呼「也許你們夫妻倆都覺得性犯罪沒什麼吧，真是細思極恐。不，粗思也恐。」

德州媽媽的貼文曝光後，至今吸引2.9萬人按讚，網友們紛紛留言支持，「大家情勒等級真的一山還有一山高」、「謝謝妳清晰的邏輯擊碎那些荒謬的鄉愿說法」、「真不知能說出這樣的話的人是什麼心態？」、「用不道德的行為來對別人道德勒索⋯⋯」、「這世界上有這麼多價值觀偏差還自以為是正義之士的人，真的很可怕，謝謝德州媽媽鍥而不捨的發聲」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆

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