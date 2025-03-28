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娛樂 日韓

南珉貞親妹觸法恐難來台！苦笑回應全說了：不想讓她來

〔記者林欣穎／台北報導〕南珉貞日前宣布要中斷韓國發展，並專注在台灣，她與安芝儇、「Mingo」朴旻曙、趙娟週日前組成女團「2S」，推出首張專輯《HOW2 HOW2》，今（28）日舉辦「HOW 2 SPECIAL粉絲見面會」，被問及留在台灣的決定與粉絲有關，而過去她曾與親妹南至苑在台灣拍廣告，妹妹卻因沒有申請到工作證，未來恐再難入境台灣，對此南珉貞也透露對方近況。

南珉貞將重心放在台灣。（記者陳奕全攝）南珉貞將重心放在台灣。（記者陳奕全攝）

南珉貞日前透露，未來會中斷在韓國的發展．並將重心放在台灣，提到在韓國發展超過10年，曾想過引退，但來台後富邦給予她新的舞台，這次舉辦粉絲見面會門票秒殺，讓她感受到粉絲對她的愛，這也間接影響她決定要「ALL IN台灣」。

朴旻曙Mingo（左起）、安芝儇、趙娟週、南珉貞。（記者陳奕全攝）朴旻曙Mingo（左起）、安芝儇、趙娟週、南珉貞。（記者陳奕全攝）

南珉貞及妹妹南至苑昔曾合體拍攝廣告。（資料照，拉斯維加斯娛樂城提供）南珉貞及妹妹南至苑昔曾合體拍攝廣告。（資料照，拉斯維加斯娛樂城提供）

而今年初爆出南珉貞昔與妹妹南至苑在台灣拍攝手遊廣告，未料廣告公司未幫南至苑申請工作簽證，導致南至苑工作行為觸法，未來幾年恐會被限制入境台灣，南珉貞今被問及此事一度露出苦笑，但仍用中文幽默回應：「你們想見到我妹妹？為什麼要？」提到南至苑最近在準備個人規劃的事情、很忙碌，還俏皮回答：「每次都問妹妹的事，我有點小忌妒，不想讓她來。」

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