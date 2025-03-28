風田自爆被詐騙10萬 沈玉琳突送恭喜：要當爸爸了

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、李芳雯與嚴立婷、風田錄製東森綜合《花甲少年趣旅行》，一同探索嘉義之美。資深女演員李芳雯透露，《花甲》是她生平首次錄製的實境節目，更自爆：「我是很瘋狂的人，以前的外號是蕭婆，隨興到連經紀人都提醒我記得收斂一點，但出來玩就是要開心放飛自我！」原本擔心會冷場，但有了身旁三位活寶，立刻安心，全程笑聲不斷。

李芳雯（左起）、嚴立婷、沈玉琳、風田遊嘉義。（東森綜合提供）

首集由嘉義水上人沈玉琳領軍，帶領大家一探家鄉特色風情與美食，除此之外，沈玉琳還安排體驗棒打小人的儀式，風田自爆被詐騙10萬，立刻在小人紙寫上「詐騙集團」。沈玉琳也希望能打走詐騙集團：「這三年來個資外洩嚴重，不堪其擾，一直有人打來借錢或推銷投資，希望儀式能產生效果。」

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風田自曝被詐騙10萬塊，誓言要退散詐騙集團。（東森綜合提供）

嚴立婷大讚：「如果真的有怨恨的話，真的就像在海邊大吼大叫，是一種發洩方式，很療癒。」此外，風田還透過擲五色筊求發財金，並大膽許願：「跟女友在2025年結婚。」竟擲出3個聖筊，看來好事將近！沈玉琳狂賀：「恭喜你要結婚了，你要當爸爸了。」

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