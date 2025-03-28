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鍾明軒無奈嘆「9字」 網逆風喊話：別再集體網暴他

鍾明軒近期因上節目發言有爭議，慘遭網友怒罵。（翻攝自IG）鍾明軒近期因上節目發言有爭議，慘遭網友怒罵。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber鍾明軒近期受節目《百靈果News》的專訪，因在節目上表示在國外很少人知道台灣，只有說「是chinese culture（中華文化）」才能讓對方理解，結果慘遭網友怒罵，甚至有多名網紅發表自己的想法，因影響力不凡，導致有更多網友集體發文網暴鍾明軒。

然而，鍾明軒在28日深夜首度發文吐露心聲，表示自己看過許多「斷章取義」、「去頭去尾」的文字及畫面，甚至感受到來自同行的冷漠及推波助瀾，無奈嘆：「這個世界從來都不太願意好好聽我說話。」他曾以為自己只要真誠、用心，就能逐漸被社會理解，但事實似乎並非如此，這足以讓他難過到寫下了「綻放後會好好說再見」９字，低潮的文字敘述惹許多網友心疼，紛紛逆風力挺他。

鍾明軒28日深夜首度發文。（翻攝自IG）鍾明軒28日深夜首度發文。（翻攝自IG）

在鍾明軒的IG貼文留言區，湧入許多善意的聲援，在Threads也能看到許多網友發文支持鍾明軒，並喊話網紅圈及酸民：「即使他今天在節目上真的有失言，你們也別再集體網暴他」、「你們有真正地去了解過真相嗎？不可能開始集體網暴吧？」、「只要稍微有影響力的人出來帶頭，那些沒有媒體識讀的人就會開始跟風酸」、「希望可以完整地看完節目影片，再好好決定自己是否該評價此事」。

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