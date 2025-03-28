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《嗨！營業中》全新季回歸！包偉銘扛店長重任撂重話

白安（前排左起）、郭泓志、包偉銘與莎莎（後排左起）姚元浩擔任第五季班底成員。（好看娛樂提供）白安（前排左起）、郭泓志、包偉銘與莎莎（後排左起）姚元浩擔任第五季班底成員。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、莎莎、郭泓志搭檔新夥伴包偉銘與白安主持《嗨！營業中》全新第五季，節目將在3月29日晚間8點於台視首播，經過前四季營業時間180小時、總用餐人數3788人，這次將迎來更巨大的考驗。新加入就被節目組破格提拔，榮升「店長」的包偉銘則表示：「我們不是來玩的，我們是真的來開店。」

包偉銘擔任店長。（好看娛樂提供）包偉銘擔任店長。（好看娛樂提供）

《營業中》班底們接獲任務，在花蓮開設一間別具特色的綠色餐廳，面對全新第五季不同的挑戰，最新一季難度升高，郭泓志在上菜的時候記不住桌號，被糾正上錯桌，身手矯健的他一個MOVE隨即調整。莎莎擔任外場服務員，在介紹飲料時說的含糊不清，神情透露出慌張與不安。

此外，好看娛樂也釋出姚元浩與莎莎化身雙主播，訪問郭泓志的影片幕後花絮。變身半屏山主播的莎莎對著翻大字報的工作人員笑說：「不好意思可以拿好嗎？看攏沒！因為有時候翻比較慢，我可以先看一下第二張是什麼？」頑皮的姚元浩則自己跳鏡頭，還暖心提醒工作人員「大字報拿好一點，不要再笑場了！」

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