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娛樂 最新消息

周杰倫大巨蛋演唱會 工程師超商影印假票騙走38萬5千元

37歲吳姓工程師，去年底趁著周杰倫大巨蛋開唱，上臉書社團透過賣超商影印假票。（記者鄭景議翻攝）37歲吳姓工程師，去年底趁著周杰倫大巨蛋開唱，上臉書社團透過賣超商影印假票。（記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕37歲吳姓工程師，去年底趁著周杰倫大巨蛋開唱，上臉書社團透過賣超商影印假票，或要求被害人先付款後不給票等方式，詐騙8人，不法所得38萬5千元，刑事局偵查第九大隊警方獲報後，今年1月逮捕吳嫌，吳嫌遭桃園地院羈押，今遭桃園地檢署依加重詐欺及偽造文書罪嫌起訴。

周杰倫於去年12月5日至8日於台北大巨蛋舉辦首場演唱會，其中12月6日開場前，有多名民眾持相同座位的門票進場，現場工作人員檢查下才發現多張門票都是超商影印的偽造品，民眾氣憤下，與售票公司拓元向刑事局報案。

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據了解，吳姓工程師沒有前科，且是月薪10多萬的高薪白領，他先是向黃牛購買兩張真票，隨後前往超商複印8張收購而來的演唱會門票，再利用多重身分販售給被害人，一票多賣。

吳嫌行騙期間還先花錢向流浪漢借用身分證，以身分證辦易付卡來與被害人接洽，行騙期間也不斷變換臉書身分，以假暱稱「吳吳」、「邱若潔」、「林縱深」及「Kevin（演唱會門票商）」等在售票、求票、換票社團中與被害人洽談交易細節，至市場、耶誕城、被害人車上面交意圖規避檢警的追查。

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警方調查，共有8人受害，其中一人向吳嫌買10張門票，先付款20萬元後吳嫌就銷聲匿跡，8人中有4人是被吳嫌以這樣「買空賣空」的方式詐騙，其餘4人則是透過面交拿到超商影印來的假票。

警方經過多日蒐證，1月8日趁著吳男帶著女朋友要前往馬來西亞度假時，在桃園機場成功攔阻並逮捕歸案，吳男女友驚訝萬分，完全不知男友是詐騙犯，氣得丟下男友自己出國玩。

真票正面有ibon浮水印。（記者鄭景議翻攝）真票正面有ibon浮水印。（記者鄭景議翻攝）

警方也呼籲民眾，購買演唱會門票應循正常管道，切勿輕信陌生人，買賣面交時也應再次確認票券真假，例如在7-11購買的真票，在正面會有ibon的浮水印，背面用紫光燈照射也會有ibon浮水印，其餘超商購買的也都可用這種方式分辨。

假票正面沒有浮水印。（記者鄭景議翻攝）假票正面沒有浮水印。（記者鄭景議翻攝）

真票背面用紫光燈照也會有浮水印。（記者鄭景議攝）真票背面用紫光燈照也會有浮水印。（記者鄭景議攝）

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