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娛樂 最新消息

錫蘭拒拍祝福影片遭公審 回嗆高中生「沒人在乎畢業或流浪街頭」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕畢業季即將到來，彰化一所私立高中為了製作祝福影片，傳訊聯繫百萬Youtuber錫蘭，希望他協助拍攝，卻換來「沒有人在乎你的畢業典禮」的回應，有網友看不下去將郵件截圖PO至社群公審錫蘭，結果反而遭輿論撻伐。對此，錫蘭發聲回應了。

錫蘭拒絕幫高中生派設畢業祝福影片遭公審。（翻攝自IG）錫蘭拒絕幫高中生派設畢業祝福影片遭公審。（翻攝自IG）

錫蘭今（27）日於Threads發文指出，台灣有一個他看不懂的文化，就是鄰近畢業季時，會出現一群高中生找不同網紅名人， 懇求別人免費拍一個影片給自己的畢業典禮。

錫蘭透露，每年接近畢業季時，一天會收到好幾封類似的郵件。對此，他再次重申，「沒人在乎一群高中生今天是畢業了還是流浪街頭」，並反問這群高中生，「為什麼自我意識這麼過剩？」認為別人免費慶祝他們畢業典禮是個理所應當的既定程序一樣，若是對方實話實說「不在乎」還會遭到抨擊。

錫蘭過去就曾表示不會幫高中生拍攝畢業祝福影片。（翻攝自Threads）錫蘭過去就曾表示不會幫高中生拍攝畢業祝福影片。（翻攝自Threads）

針對對方控訴回覆態度不佳，錫蘭反擊，「你又不是廠商，你又不給我什麼，你還指望我免費幫你做事，我有啥義務要用你舒服的方式回覆你？」強調自己曾聲明過不拍攝相關內容，「誰愛拍誰愛拍，別來找我了！

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