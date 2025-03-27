男團歌手低潮翻身月賺十萬！愛遲到「遭列黑名單」感慨曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到原民男團「黑旋風」杜家慶和杜紹穎擔任節目嘉賓，拜訪住在台中市的牧師家庭一家四口，分享堅持音樂夢想一路走來的心路歷程，杜家慶和杜紹穎因為當時的收入不穩定，只能努力打工維持生計，不僅當過餐廳服務生，杜紹穎還曾在夜市賣湯包、叫賣水果。

杜家慶（右）與杜紹穎情同親兄弟，被粉絲暱稱開心男團。（公視提供）

杜家慶和杜紹穎成團時收入不穩定，幾乎什麼工作都做過，在經濟窘困的期間兩人也互相扶持，杜家慶透露當時還會互相塞錢在吉他袋中給對方救急，他回憶起這段往事感動表示：「那時回家接到他（紹穎）打來的電話叫我看一下吉他袋，打開就看到裡面放一張1千元，就覺得怎麼會有這麼挺我的兄弟這樣子，所以後來就變成我們兩個的一個默契。」

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兩人聊起樂團成軍十多年來的心路歷程，杜家慶感嘆：「其實很多時候我們早就想放棄了，因為靠表演真的沒什麼工作機會，可以說是個沒飯吃的工作。」他也提到一開始家人也反對他往音樂發展，笑說：「以前每次要去表演，為了不被發現，都要偷偷摸摸出門，甚至不敢發動機車，一路用滑的溜下山。」他也坦言那時候除了玩音樂以外，也不知道什麼東西能讓自己開心。

然而，音樂讓他們一度爆紅，卻也曾讓他們迷失自我。杜紹穎說：「以前一場表演賺到600元我們就很滿足，甚至沒有酬勞也會去；之後開始能到一場收入2、3萬，我們兩個就開始膨脹了。」當時一個月能夠賺到十幾萬元，讓他們兩人逐漸迷失自我，也開始變得散漫了起來，半年內只用同一套固定曲目做表演，甚至還因為太常遲到，從開場表演變成壓軸曲才姍姍來遲而被廠商列入黑名單 。

杜紹穎感慨表示：「當時一個月賺快20萬，我們全部花掉，拿去享樂，完全沒有升級自己的樂器，連錄音設備也都沒買。」隨著時間過去，一切又回到原點，他們才後悔沒有把握當時的機會。杜家慶感嘆：「如果沒有經歷這件事，我們可能不會懂得珍惜眼前每一個機會。」而現在他們家人也從當初的反對轉變為支持，這也成為他們持續進步的力量。

「黑旋風」成員杜家慶和杜紹穎是原住民歌手兼樂手，兩人都來自屏東原住民部落，雖然沒有血緣關係，但感情卻好得像親兄弟，他們曾憑藉一首自創曲＜慕靈（南村的妳）＞在網路上爆紅，並在成軍9年後終於發行首張專輯；除了擁有好歌喉和音樂天賦，他們活潑開朗、樂觀幽默的獨特魅力，被粉絲們暱稱是開心男團。

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