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秦慧珠說溜嘴酸徐巧芯 王偊菁：有提醒進廣告仍直播

秦慧珠昨午上《前進新台灣》，意外在進廣告空檔酸徐巧芯。（翻攝自Youtube）秦慧珠昨午上《前進新台灣》，意外在進廣告空檔酸徐巧芯。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委徐巧芯身陷被罷免風暴，同黨台北市議員秦慧珠26日在政論節目三立《前進新台灣》進廣告時與來賓閒聊，吐露真心話被直播播出，2人有心結意外成話題。

TVBS《國民大會》主持人謝曜州一早引述網友說法：「超驚嚇秦慧珠說溜嘴，酸徐巧芯。」打趣分析這跟網友、媒體不認識曾是馬英九擔任台北市長時的勞工局長鄭村棋一樣，接著也驚吐：「秦慧珠跟徐巧芯本來就過節很深啦！」他一脫口，又讓大家記起這2個女人紛擾。

秦慧珠昨在該節目錄影廣告時段與來賓閒聊內容，經由網路直播播出，秦慧珠說，把徐巧芯罷掉，前立委費鴻泰出來選，照樣選贏民進黨的許淑華，有來賓接腔說這是選區結構的問題。

相關新聞：閒聊畫面曝光！秦慧珠直言徐巧芯走極端、走火入魔了

政治評論員張益贍則表示，很多人、包括罷團公民團體都覺得，「看不到徐巧芯，就是爽。」沒想到秦慧珠又提到，費鴻泰現在沒有出來幫忙，且他相對徐巧芯，也沒有那麼討人厭，徐巧芯過去在擔任北市議員，那些奇奇怪怪的事還沒有那麼多，現在比中指、穿睡衣之類，奇奇怪怪的事情，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了。」

《前進新台灣》主持人王偊菁稍早接受 《自由娛樂頻道》訪問還原現場情況：「當秦慧珠說完那些話，我有馬上提醒現場所有來賓，節目廣告有直播。」暗示秦慧珠講的話外界也會聽到，並非製作單位把她說法外流。

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