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娛樂 電視

陳文茜癌腫瘤變大「免疫治療失敗」 醫：頂多活3個月

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人陳文茜日前剛度過67歲生日，昨（26）日於社群分享最新病況，似乎不太樂觀，坦言身體的癌腫瘤變得越來越多、大，多數醫師認為免疫療法失敗，推估頂多存活3個月，她也不禁擔心起自己的愛犬。

陳文茜自爆，癌腫瘤越來越多。（翻攝自臉書）陳文茜自爆，癌腫瘤越來越多。（翻攝自臉書）

陳文茜昨日於臉書發文透露，肺部的惡性腫瘤長大至10公分，且有一個跑到淋巴，肝臟惡性腫瘤也從兩個增加至超過十個。對此，多數醫師認為，她的免疫治療失敗，未來可能要改為雙標靶，「這樣的判斷有其經驗基礎，過去黑色素瘤比胰臟癌還惡，病人頂多活個3個月，多數活30多天。」

陳文茜說，自己接到噩耗時，第一個反應是「如果我只剩下三個月，我的老狗怎麼辦？」坦言曾經以為可以活得比牠更久，「牠是唯一沒有安排別人接手的狗，不太站的起來，吃流質食物，只剩一個眼睛」，於是聯繫台大動物醫院院長協助，原本有說有笑，說著說著對方忍不住哭了。

陳文茜感嘆，「當你即使面臨即將離開的命運處境，如果你是愛他人超過愛自己的人，你的沉重會輕一點，而且來不及恐慌。」

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