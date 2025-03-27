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罹胰臟癌5年存活率2成 小彤霸喊：我要活出奇蹟！

小彤罹患胰臟癌，挺過12次艱辛化療。（翻攝自小彤臉書）小彤罹患胰臟癌，挺過12次艱辛化療。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性作家小彤罹患胰臟癌，挺過12次艱辛化療，今（27）日上午在臉書曬出亮麗美照激動喊：「放榜了！安全過關，沒有轉移或復發。」

前幾天，小彤透露自己十分忐忑不安，因她透過手機「健保快易通APP」發現：「上上週抽血報告中，腫瘤標記CA19-9指數高於正常值，加上近日腹部常有悶痛感，腸胃還會突然痙攣絞痛，我開始在心中演練如何面對復發。」
幸好只是虛驚一場，主治醫師告訴小彤，每3個月一次的電腦斷層報告顯示：「沒有復發，目前也沒有轉移到肝臟、肺部或其他內臟。」欣慰自己暫時安全過關，「關關難過關關過，又過一關了，萬歲！」

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小彤說，去年底做完12次化療，她開始努力「康復計畫」，「罹癌前不愛吃肉，現在每天大量補充蛋白質，幾個月來足足增胖了近4公斤；戒掉手搖飲，每天喝2000cc煮沸水；以前不愛運動，現在每天最少走路5千步。」
最不可思議的是，小彤本來化療後只剩3成頭髮，居然在幾個月內驚人的蓬勃生長，她努力把自己照顧好，樂觀對抗癌症，一天比一天過得好，霸氣替自己加油：「管它5年存活率只有一兩成，我要拼命活出奇蹟！」

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