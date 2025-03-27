81萬網紅嗆鍾明軒 「不認同自己，誰來認同我們」

網紅家庭「Rice＆Shine」由「Yun」周筠、「Dzingai」金該與4個孩子組成。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日接受節目「百靈果」專訪時脫口說出，出國後才知道許多人不知道台灣，直到自己說「我們是chinese culture（中華文化）」，才能跟大家產生連結，引起爭議。對此，有網友挖出鍾明軒昔日到國外旅遊的影片，發現他都是以「From Taiwan」自我介紹，與他受訪的言論互相矛盾，讓網友笑呼：「光速打臉」。

網紅家庭「Rice＆Shine」由「Yun」周筠、「Dzingai」金該與4個孩子組成，擁有81.5萬粉絲追蹤，夫妻倆經常以拍攝短片的方式分享一家六口生活，生活相當甜蜜。

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鍾明軒近期言論引起關注。（翻攝自鍾明軒IG）

周筠26日上傳2段影片問金該：「你有沒有曾經跟別人說過你的太太是台灣人，然後那個人回那是哪裡？」金該回：「有啊，然後我會解釋，他們會說是泰國嗎？我就會說不是，TAIWAN，他們會說中國台灣嗎？我會說不是，是離中國很近沒錯，但就是台灣。」

而周筠也針對鍾明軒言論發聲：「如果我的外國人先生跟3歲孩子們都不害怕沒人知道哪裡是台灣，我想台灣人真的不需要擔心。」並強調願意很麻煩地解釋一萬次台灣在哪裡是什麼樣的國家，也不願因為方便而說出我是中國人這3個字，她說：「如果我們都不認同自己，那誰來認同我們？」

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