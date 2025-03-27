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娛樂 最新消息

黃越綏年輕旅居菲律賓 異鄉生活最大力量這2字

亞亞事件爆發後，黃越綏相繼給平時喜歡的陸配YouTuber加油打氣。（翻攝自黃越綏臉書）亞亞事件爆發後，黃越綏相繼給平時喜歡的陸配YouTuber加油打氣。（翻攝自黃越綏臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統，移民署廢止其依親居留許可，前晚8時多從松山機場搭機回中國，今（27）日一早，兩性專家黃越綏在臉書發文表示有網友非常生氣留言：「為什麼作為中共打手又為虎作倀的陸配亞亞，可以特別受到台北市長蔣萬安的青睞？」

黃越綏說，已經被判必須驅逐離境的匪諜，居然還可以不必申請路權而大辣辣地召開記者會，反而網紅八烱等人還被警力阻擋，「其實不論是亞亞還是其他挺共陸配的違法行為，都是咱們輕共給慣出來的」，她堅信如果再不依法行事不僅會讓中共全面滲透，更會對不起那些深愛台灣的陸配們。  

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在事件發生當下，黃越綏紛紛給平時喜歡的陸配YouTuber加油打氣，希望他們不要因為無妄之災，而失去對台灣信心，更祝福你們落地生根，更以自己為例：「我年輕時結婚旅居菲律賓，在人生地不熟的異邦要適應環境，除了需要勇氣和忍耐外，最大的力量就是認同。」

透過發文，黃越綏也分享若要讓自己能夠活得更開心和自在，莫過於:

1.熱忱打開心扉

2.盡快入鄉隨俗

3.開拓人際關係

4.積極回饋社會

想起當年從完全不懂半句的菲語，到可以跟菲人溝通與交流，黃越綏說，她最喜歡的菜餚也包括了菲律賓菜，「而且在當地除了低調為台灣做好國民外交，並陸續領養19個孤兒」，黃越綏說，她並非刻意張顯自己或蹭流量，而是願與陸配們共勉之。

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