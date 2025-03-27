（影音）Andy血汗錢能追回來？ 周品均曝家寧手段

前東京著衣創辦人周品均以自身經驗評論Andy和家寧糾紛。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy控訴被前女友家寧一家奪走10年經營頻道，卻因發表影片被提告，26日已到警局作筆錄，前東京著衣創辦人周品均以自身經驗評論這場外界關注爭議。

周品均昨在影片分享追錢有多難，透露自己一審官司耗費7年，10年過去了，仍只進行到二審，她強調：「法律程序雖是爭取權益重要途徑，不過舉證難度和時間成本都要考量。」

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Andy（左）近期與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

此外，周品均也點出Andy可能面臨法律挑戰：

一，家寧母親曾淑惠占有50%股份，儘管引發外界質疑，但如果行政程序無瑕疵，法院將以現有股東名單為準，除非Andy能夠提供明確證據證明。

二、就算Andy持有25%股份，仍可能因公司財務操作分不到盈餘，家寧家人還可以透過增資稀釋Andy股權比例，使其利益進一步被削弱。

透過影片，周品均提醒公司創辦人，「真的不要一開始佔小股」，且要擔任公司負責人佔最大股東才擁有公司掌控權，不要等到事情發生才震驚，一切已經來不及。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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