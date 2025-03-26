《學姊是男孩》虐心三角戀完結！現實壓力全面升級

《學姊是男孩劇場版：雨後天晴》真琴、咲、龍二的三角戀情迎來大結局。（双喜提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣動畫《學姊是男孩》全新作品《學姊是男孩劇場版：雨後天晴》描繪一段不論性別、不按牌理出牌的感情糾葛，將迎來青春三角戀最糾結、虐心的精彩大結局。

作品自漫畫時期便累積超高人氣，不僅榮獲日本「第5屆最希望動畫化漫畫排行榜」票選第一名，也是「下一部人氣漫畫大賞」2021年網路漫畫部門第3名，僅次於《怪獸8號》和《膽大黨》。

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《學姊是男孩》講述一段不受性別框架束縛、情感錯綜複雜的青春戀愛關係，感動許多觀眾；其中角色「大我龍二」因為體貼好友真琴、又溫柔助攻學妹咲，圈粉無數、人氣超高。

《學姊是男孩劇場版：雨後天晴》電影海報。（双喜提供）

故事起源於學妹「咲」鼓起勇氣向氣質溫柔的學姊「真琴」告白，原以為對方會介意女生之間的感情，卻在遭到婉拒後才驚覺「真琴」其實是男生。

「真琴」的青梅竹馬「龍二」一開始對「咲」充滿戒心，卻意外被「咲」發現錢包裡藏著「真琴」的照片，「咲」答應替「龍二」保守祕密，兩人也因此成為朋友。

「龍二」之後默默協助「咲」追求「真琴」，然而隨著三人關係愈發緊密，錯綜的情感與現實壓力全面升級，將迎來這段青春故事的最終章。《學姊是男孩 劇場版：雨後天晴》預計4月25日在台上映。

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