陪觀眾看100小時作品宛如搭長途飛機！蔡明亮宣布電影馬拉松計畫募資啟動

國際名導蔡明亮電影《行者》系列啟動「行者十步」電影馬拉松的募資計畫。（汯呄霖電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕國際名導蔡明亮電影《行者》系列慢走12年、長征近10萬公里，完整10部作品將首度於台灣放映，今（26）日更啟動「行者十步」電影馬拉松的募資計畫，全台限量10場、各10小時的馬拉松放映，導演蔡明亮將全程陪同觀影及互動，打造大型沉浸式行動藝術體驗，也是影迷這輩子不可錯過的朝聖之旅！

李康生為《行者》系列為茹素、剃頭、袈裟、唸經文，笑稱這個系列是「一年一次的修行」。（汯呄霖電影提供）

《行者》系列靈感來自蔡明亮2011年與國家兩廳院合作之舞台劇《只有你》。在《只有你》之〈李康生的魚‧我的沙漠〉的排練中，李康生即興發揮近20分鐘的慢走演出，深深打動了蔡明亮，促使他將此緩步時刻獨立發展為一系列以李康生身穿深紅僧袍、光頭赤足行走的作品。

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該系列10部作品包括：《無色》（2012）、《行者》（2012）、《夢遊》（2012）、《金剛經》（2012）、《行在水上》（2013）、《西遊》（2014）、《無無眠》（2015）、《沙》（2018）、《何處》（2022）、《無所住》（2024），分別受邀參與坎城影展、馬賽國際影展、柏林影展、威尼斯影展、並入圍第60屆金馬獎最佳紀錄片等，享譽國際。

系列影片分別在臺北、雲林、宜蘭、香港、古晉、東京、馬賽、巴黎及華盛頓等8座城市拍攝，以玄奘徒步十七年西行取經跋山涉水的歷程為核心，李康生光頭赤足、身穿3.5公斤重的袈裟，以極度緩慢的速度行走，長水泡、凍傷、或險些燙傷都曾經歷。

為作品茹素、剃頭、袈裟、唸經文也讓李康生笑稱這個系列是「一年一次的修行」，「我每次穿上袍子都好像有一種責任或是使命感，我一穿紅袍就得吃素。穿上紅袍，就像我拍鍾馗畫臉那種感覺一樣，畫臉不能講話不能回頭。」

日本男星安藤政信也有參與《行者》系列的《無無眠》。（汯呄霖電影提供）

電影《行者》系列全台首次完整放映，此次的電影馬拉松計畫，每個場次連續播放10部《行者》影片，活動總長10小時，全球限量10場。蔡明亮在本次計畫中將全程同行，陪同觀眾在影廳中觀看總計近100小時。

導演蔡明亮分享，拍《行者》的時候，自己也是行者之一，「《行者》的概念跟玄奘重疊，玄奘是個探險家，他往西方走的過程對他來說是完全陌生的，我自己也一樣。我被邀請去馬賽拍《西遊》，我對馬賽也不熟，我就是個遊客。我被邀請到華盛頓拍《無所住》，我第一次去華盛頓就需要做一點功課。」

蔡明亮說，自己基本上是個遊客，「每個地方都有有趣、好看的地方，如果你認真去看，都可以變成《行者》的背景。這個計畫我把它當作出門旅行，跟一群好友一起乘搭長途飛機，飛往一個美麗的國度。到底會給觀眾怎麼樣的衝擊？我自己都很想知道。」

提到這次的馬拉松放映，蔡明亮笑說：「所以我決定讓我自己跟觀眾一起經歷這個過程，把自己綁在戲院裡，每場10小時，我會從第一分鐘陪你一直陪到整個電影結束，一起靜下來觀看這些很緩慢、很純粹的影像，我們一起喝水、一起吃東西、一起聊天，甚至一起唱歌。這有點像練修的藝術行為，我在做一個行為藝術，這個行為藝術的主角不是我一個人，是我跟我的觀眾一起，來經歷這個新的體驗，我覺得會非常有意思。」

該募資計畫今日於嘖嘖募資平台上線，募資方案除了回饋《行者》孔版印刷畫、簽名電影海報，更可以與蔡明亮導演共度午茶時光，蔡明亮全程親自準備午茶小食，與蔡明亮進行一場獨特又親近的互動體驗。電影馬拉松計畫將於今年5月到8月分別在國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、誠品電影院、內惟藝術中心映演。另展覽「行者十步：蔡明亮」也將於5月17日在高雄市立美術館開展。

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