晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

高爾宣認了和瘦子都是「女兒傻瓜」 開始提防健志兒子過度接近

〔記者陳慧玲／台北報導〕高爾宣最近和老婆芮德剛從日本滑雪回來，被問到是補度蜜月嗎？他說其實是公司員工旅遊，儘管旁邊跟著一群「電燈泡」，但他說和員工都像家人一樣。

今（26日）高爾宣到剛開幕的南港LaLaport擔任日本時尚生活品牌LAKOLE一日店長，提到之前去日本已經逛過，被木製休閒積木遊戲組吸引，等女兒長大可以玩。

談起女兒，高爾宣滿臉笑容，認了他和瘦子都是「女兒傻瓜」，被追問誰比較傻？他笑說：「都滿傻！」透露某次和瘦子吃飯，「他會叫女兒做動作，女兒會做出嘻哈動作，很可愛。」

高爾宣擔任一日店長，為日本時尚生活品牌剪綵。（記者陳慧玲攝）高爾宣擔任一日店長，為日本時尚生活品牌剪綵。（記者陳慧玲攝）

高爾宣女兒快5個月大，玖壹壹健志兒子才兩個多月，高爾宣已經想太多，已開始想以後要讓女兒讀什麼幼兒園，「龍年（出生）很多小孩耶，我有和健志討論，我們（小孩）是同一屆。」高爾宣說和健志偶爾會帶娃聚會，笑說小孩一起拍照已是極限了，笑說希望健志兒子以後不要太靠近他女兒。

前陣子愷愷受虐致死案引起社會關切，很多人連署加重虐童刑責，高爾宣說虐童零容忍，他關注到新聞後也要參與連署，怒批虐童者「不是人，很惡魔、很邪惡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中