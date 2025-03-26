高爾宣認了和瘦子都是「女兒傻瓜」 開始提防健志兒子過度接近

〔記者陳慧玲／台北報導〕高爾宣最近和老婆芮德剛從日本滑雪回來，被問到是補度蜜月嗎？他說其實是公司員工旅遊，儘管旁邊跟著一群「電燈泡」，但他說和員工都像家人一樣。

今（26日）高爾宣到剛開幕的南港LaLaport擔任日本時尚生活品牌LAKOLE一日店長，提到之前去日本已經逛過，被木製休閒積木遊戲組吸引，等女兒長大可以玩。

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談起女兒，高爾宣滿臉笑容，認了他和瘦子都是「女兒傻瓜」，被追問誰比較傻？他笑說：「都滿傻！」透露某次和瘦子吃飯，「他會叫女兒做動作，女兒會做出嘻哈動作，很可愛。」

高爾宣擔任一日店長，為日本時尚生活品牌剪綵。（記者陳慧玲攝）

高爾宣女兒快5個月大，玖壹壹健志兒子才兩個多月，高爾宣已經想太多，已開始想以後要讓女兒讀什麼幼兒園，「龍年（出生）很多小孩耶，我有和健志討論，我們（小孩）是同一屆。」高爾宣說和健志偶爾會帶娃聚會，笑說小孩一起拍照已是極限了，笑說希望健志兒子以後不要太靠近他女兒。

前陣子愷愷受虐致死案引起社會關切，很多人連署加重虐童刑責，高爾宣說虐童零容忍，他關注到新聞後也要參與連署，怒批虐童者「不是人，很惡魔、很邪惡。」

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