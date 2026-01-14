「她」來自台灣！IVE金唱片表演「空中拋接」 超狂啦啦隊員身分曝

IVE穿著藍色啦啦隊服，帶來《beats》、《REBEL HEART》等唱跳表演。（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE上週六（10日）在金唱片頒獎典禮上，6名成員安俞真、張員瑛、Liz、Leeseo、Gaeul和Rei穿著藍色啦啦隊服，手拿啦啦隊彩球，帶來《beats》、《REBEL HEART》等唱跳表演。而當唱到《REBEL HEART》時，一名競技啦啦隊員配合IVE舞蹈，表演被空中轉體拋接的畫面，讓人看得驚呼連連，而這名表演者現下也被起底，原來是來自台灣的「正妹助教」柯知易。

在IVE金唱片表演舞台上，來自台灣的柯知易，一招「空中轉體拋接」十分搶眼！（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）

據TVBS報導，畢業自台灣體育大學的柯知易，啦啦隊資歷其實只有4~5年。但因天份優異，就學期間也擄獲無數獎項。 她去年遠赴韓國龜尾大學擔任競技啦啦隊助教，受訪時坦言，能夠和學生們一起回台灣表演，讓她覺得既興奮又緊張，因為整個團隊和IVE只彩排過一次，便直接上陣表演了，還好表演十分成功，忐忑不安的心才稍微平復。表演結束後，她也帶著隊員和IVE所有成員拍下合照留念。

柯知易（中）就讀大學時期便征戰獎項無數。（翻攝自臉書）

