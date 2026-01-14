自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「她」來自台灣！IVE金唱片表演「空中拋接」 超狂啦啦隊員身分曝

IVE穿著藍色啦啦隊服，帶來《beats》、《REBEL HEART》等唱跳表演。（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）IVE穿著藍色啦啦隊服，帶來《beats》、《REBEL HEART》等唱跳表演。（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團IVE上週六（10日）在金唱片頒獎典禮上，6名成員安俞真、張員瑛、Liz、Leeseo、Gaeul和Rei穿著藍色啦啦隊服，手拿啦啦隊彩球，帶來《beats》、《REBEL HEART》等唱跳表演。而當唱到《REBEL HEART》時，一名競技啦啦隊員配合IVE舞蹈，表演被空中轉體拋接的畫面，讓人看得驚呼連連，而這名表演者現下也被起底，原來是來自台灣的「正妹助教」柯知易。

在IVE金唱片表演舞台上，來自台灣的柯知易，一招「空中轉體拋接」十分搶眼！（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）在IVE金唱片表演舞台上，來自台灣的柯知易，一招「空中轉體拋接」十分搶眼！（翻攝自Disney+、TVBS、臉書）

據TVBS報導，畢業自台灣體育大學的柯知易，啦啦隊資歷其實只有4~5年。但因天份優異，就學期間也擄獲無數獎項。 她去年遠赴韓國龜尾大學擔任競技啦啦隊助教，受訪時坦言，能夠和學生們一起回台灣表演，讓她覺得既興奮又緊張，因為整個團隊和IVE只彩排過一次，便直接上陣表演了，還好表演十分成功，忐忑不安的心才稍微平復。表演結束後，她也帶著隊員和IVE所有成員拍下合照留念。  

柯知易（中）就讀大學時期便征戰獎項無數。（翻攝自臉書）柯知易（中）就讀大學時期便征戰獎項無數。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中