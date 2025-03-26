醫師老爸過生日 林逸欣公開放閃甜爆

父親過生日，林逸欣公開放閃。（翻攝自林逸欣臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（26）日是藝人林逸欣一年一度的重要日子，因為父親過生日，她歡喜高喊：「就容許我放閃一下，祝全世界我最愛&最愛我的男人，生日快樂。」

出生於台南市的林逸欣，父親林春銘是神經內科醫師，在台南市南區西門路一段開設診所，媽媽則是生物老師，中午左右她在臉書發文說，這輩子最大成就就是成為爸爸媽媽的女兒，「他們總是把最好的給我們，教我們要好好念書，也教我們要保持善良；從小不打不罵，讓我們在充滿愛與鼓勵的環境下成長，也因此對任何事物都能勇敢地接受挑戰，不害怕失敗。」

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林逸欣這樣形容最愛她的父親：「爸爸白手起家，撐起了我們溫暖又堅固的家園，因為不想錯過小孩們的成長時刻，爸爸從40年前開業以來，堅持每天只上白天5個小時的班，就為了多一點時間陪伴家人。」

「從小到大不管是任何的節日、各種重要的典禮、大大小小的比賽現場等等，爸爸媽媽從未缺席」，林逸欣感動說，現在回想起來真的覺得父母很神奇，「不顧一切地給予我們滿滿的愛與耐心，成全我每個任性的要求、擁抱我每一滴悲傷的眼淚，陪伴我每一個快樂的時刻，不曉得他們怎麼辦到的。」

林逸欣更透露在台北時，半夜如果不小心作惡夢或是突然想家，她總會在第一時間打給爸爸，「不管多晚、不管在做什麼，爸爸絕對不會漏接我的電話，所以我都跟別人說，全世界唯一一個24小時不會漏接我電話的人，只有爸爸了。」

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