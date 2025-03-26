晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

醫師老爸過生日 林逸欣公開放閃甜爆

父親過生日，林逸欣公開放閃。（翻攝自林逸欣臉書）父親過生日，林逸欣公開放閃。（翻攝自林逸欣臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（26）日是藝人林逸欣一年一度的重要日子，因為父親過生日，她歡喜高喊：「就容許我放閃一下，祝全世界我最愛&最愛我的男人，生日快樂。」

出生於台南市的林逸欣，父親林春銘是神經內科醫師，在台南市南區西門路一段開設診所，媽媽則是生物老師，中午左右她在臉書發文說，這輩子最大成就就是成為爸爸媽媽的女兒，「他們總是把最好的給我們，教我們要好好念書，也教我們要保持善良；從小不打不罵，讓我們在充滿愛與鼓勵的環境下成長，也因此對任何事物都能勇敢地接受挑戰，不害怕失敗。」

林逸欣這樣形容最愛她的父親：「爸爸白手起家，撐起了我們溫暖又堅固的家園，因為不想錯過小孩們的成長時刻，爸爸從40年前開業以來，堅持每天只上白天5個小時的班，就為了多一點時間陪伴家人。」

「從小到大不管是任何的節日、各種重要的典禮、大大小小的比賽現場等等，爸爸媽媽從未缺席」，林逸欣感動說，現在回想起來真的覺得父母很神奇，「不顧一切地給予我們滿滿的愛與耐心，成全我每個任性的要求、擁抱我每一滴悲傷的眼淚，陪伴我每一個快樂的時刻，不曉得他們怎麼辦到的。」

林逸欣更透露在台北時，半夜如果不小心作惡夢或是突然想家，她總會在第一時間打給爸爸，「不管多晚、不管在做什麼，爸爸絕對不會漏接我的電話，所以我都跟別人說，全世界唯一一個24小時不會漏接我電話的人，只有爸爸了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中