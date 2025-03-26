隋棠走樓梯竟華麗仆街 鳳小岳爆「仙女崩壞」內幕

〔記者蕭方綺／台北報導〕鳳小岳、隋棠在台劇《歡迎光臨 二代咖啡》中首度搭檔飾演情侶，鳳小岳不忘爆料劇中她脫線的一面，「有場戲她要從樓梯優雅走下來，沒想到下秒卻『華麗仆街』，連動旁邊雜誌櫃上的雜誌全倒下來，大家都覺得她是仙女，我第一次看到她這麼崩壞！」

林哲熹（右）在《歡迎光臨 二代咖啡》向咖啡大師鳳小岳拜師學藝。（台灣大哥大MyVideo提供）

該劇以隱身巷弄的咖啡店為舞台，講述咖啡菜鳥江克平（林哲熹 飾）在咖啡大師卜碩（鳳小岳 飾）的嚴格指導下，以及金老師（隋棠 飾）的暖心支持中，一步步成長為真正的咖啡職人，並與甜點師少女鄭佳媛（項婕如 飾）共譜一段純愛戀曲。

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林哲熹笑說自己拍戲總是「戲裡戲外都上頭」，為了讓角色互動充滿驚喜，常在拍攝現場即興加料，「有場棠棠姐跟小岳吵架的戲，我明明不在鏡頭裡，還在旁邊拿出手機打『金老師我是挺妳的』的跑馬燈，結果棠棠姐一走出去就笑場！」

隋棠在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演塔羅牌占卜師。（台灣大哥大MyVideo提供）

而項婕如則被爆料有場戲「突然放聲大笑」，雖然下戲後害羞不已，卻讓鳳小岳激讚是「非常難演的純粹瞬間」。而隋棠則笑說劇中角色金老師最挺江克平，「但他從頭到尾沒泡過一杯咖啡給我耶，我怎麼知道他泡得好不好喝？」讓一旁的鳳小岳與項婕如忍不住傻眼直呼：「蛤？」《歡迎光臨 二代咖啡》每週日晚間10點在台灣大哥大MyVideo跟播。

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