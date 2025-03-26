陳慕義心疼吳婉君被家暴 四度嗆喊這3字

陳慕義曬出同框吳婉君，心疼她被家暴。（翻攝自陳慕義臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星吳婉君25日透過聲明指控和男星趙駿亞交往期間遭他言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，烙印下難以消除的夢魘，趙駿亞則坦承動手並致歉，同時強調會面對法律責任和身心問題。

今（26）日一早，金馬獎最佳男配角得主陳慕義心疼在臉書曬出同框吳婉君表示，看到婉君被家爆的新聞，很生氣，真的很生氣，他說：「拍戲時我常偷看婉君，忙碌和紛亂的時候，至少眼前有件事是美的。」

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陳慕義表示，他曾這樣素描吳婉君：「婉君有種精緻細膩，令人眼光不忍離去的美，就像是一個發誓戒了酒的雕刻家，不日不夜捏塑而型的胚子，累了、倦了、又醉了，已然忘了清醒何物

，作品就這樣任意擺著，嘖嘖嘖，大師功力仍在，醉意仍在啊！」

印象中的吳婉君，陳慕義形容她總是笑臉迎人，「嫣紅的臉頰似酒暈，我不知道婉君酒量如何

我個人是一杯醉，看著她我是一杯醉，真的很生氣，家暴真的只有O次和N次的差別，絕對沒有1次這種東西，對愛施暴，對信任施暴，這樣的東西還要稱之為人，絕對需要法律的制裁，和醫學的治療。」

最後陳慕義又說了第4次：「真的很生氣。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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