王子粿粿私照為何流出？苦主爆關鍵「這1動作害慘她」

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中信兄弟啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳被老公范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊，日前更爆出范姜彥豐意外取得粿粿、王子「裸體相擁證據」，消息曝光後，引發「親密照是怎麼流出的」熱烈討論。

粿粿（左）、王子（右）被范姜彥豐指控不倫。（翻攝自IG）

有網友在相關新聞下留言：「你知道為什麼會有照片嗎？」接著點出「關鍵」：因為iPad跟iPhone登入同一個Apple ID的時候，iOS會自動同步兩邊相簿，還不忘「提醒」：「有要外遇的人，請不要用自己的相機拍裸照，望周知。」

由於粿粿之前在道歉影片中提到，范姜彥豐可能是拿到她的iPad，看了「私人內容」讓她很徬徨，其他網友也跟著留言推測，「意思是ipad放在家裡，美國行拿iphone拍親密照，同步更新到了放在家的ipad，被老公看到之類的嗎？」

粿粿日前公開道歉。（翻攝自IG）

更有苦主跳出來分享親身經歷，表示之前跟某任吵架，對方跑去外面睡一天旅館，結果竟是去約炮，「為什麼我會知道呢？因為他拍了很多張的Ｘ照，我剛好在用他的電腦打LoL就看到了呢！」網友不禁感嘆，「apple拯救很多被綠的人」。

