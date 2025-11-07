中國鮮肉男星淪于朦朧慘案翻版？靈媒爆「已失蹤滅口」行蹤曝光被打臉

郭俊辰（左）、于朦朧演出《太子妃升職記》都還是新人演員，這部戲卻成了他們的代表作。（緯來戲劇台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月墜樓身亡，享年37歲，母親出面證實是「酒後意外」，但外界陰謀論滿天飛，甚至傳出他生前疑似牽扯權貴黑幕。未料，風波尚未平息，又有靈媒「爆料」另一位小鮮肉郭俊辰「已遭滅口」，讓網路瞬間炸鍋。

英國靈媒泰威廉在直播中聲稱郭俊辰已遭到滅口。（翻攝自TikTok）

英國靈媒泰・威廉11月5日直播中語出驚人，聲稱28歲的郭俊辰「被私人監獄關起來」，甚至慘遭毆打羞辱，「這些人是暗網成員，把他困在某個地方，因為他是于朦朧事件的證人。」誇張說法宛如Netflix懸疑影集，讓不少網友看傻眼。

粉絲曬出郭俊辰5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片。（翻攝自Threads）

沒想到陰謀論還沒傳完，郭俊辰本人就「打臉現身」，有粉絲曬出他當天身穿駝色大衣、戴口罩現身機場的影片，神情輕鬆、還笑著跟粉絲揮手收卡片，看起來完全健康。據悉他目前與譚松韻、金莎合作，在瀘州拍實境節目《愛上這座城》。

事實上，郭俊辰早在10月1日生日當天開直播時，因比出「540求救手勢」引發恐慌，不少粉絲懷疑他遭控制。對此，經紀公司當時已嚴正聲明，強調「惡意謠言」嚴重影響藝人生活，已報警處理，呼籲外界停止散播虛假訊息。

從「墜樓陰謀」到「靈媒滅口」，整起事件比懸疑劇還離奇，也讓網友笑虧：「郭俊辰根本是行走的都市傳說，戲都還沒上，先被寫進靈異劇本了。」

