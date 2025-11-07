自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國鮮肉男星淪于朦朧慘案翻版？靈媒爆「已失蹤滅口」行蹤曝光被打臉

郭俊辰（左）、于朦朧演出《太子妃升職記》都還是新人演員，這部戲卻成了他們的代表作。（緯來戲劇台提供）郭俊辰（左）、于朦朧演出《太子妃升職記》都還是新人演員，這部戲卻成了他們的代表作。（緯來戲劇台提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月墜樓身亡，享年37歲，母親出面證實是「酒後意外」，但外界陰謀論滿天飛，甚至傳出他生前疑似牽扯權貴黑幕。未料，風波尚未平息，又有靈媒「爆料」另一位小鮮肉郭俊辰「已遭滅口」，讓網路瞬間炸鍋。

英國靈媒泰威廉在直播中聲稱郭俊辰已遭到滅口。（翻攝自TikTok）英國靈媒泰威廉在直播中聲稱郭俊辰已遭到滅口。（翻攝自TikTok）

英國靈媒泰・威廉11月5日直播中語出驚人，聲稱28歲的郭俊辰「被私人監獄關起來」，甚至慘遭毆打羞辱，「這些人是暗網成員，把他困在某個地方，因為他是于朦朧事件的證人。」誇張說法宛如Netflix懸疑影集，讓不少網友看傻眼。

粉絲曬出郭俊辰5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片。（翻攝自Threads）粉絲曬出郭俊辰5日戴口罩現身機場跟粉絲打招呼的影片。（翻攝自Threads）

沒想到陰謀論還沒傳完，郭俊辰本人就「打臉現身」，有粉絲曬出他當天身穿駝色大衣、戴口罩現身機場的影片，神情輕鬆、還笑著跟粉絲揮手收卡片，看起來完全健康。據悉他目前與譚松韻、金莎合作，在瀘州拍實境節目《愛上這座城》。

事實上，郭俊辰早在10月1日生日當天開直播時，因比出「540求救手勢」引發恐慌，不少粉絲懷疑他遭控制。對此，經紀公司當時已嚴正聲明，強調「惡意謠言」嚴重影響藝人生活，已報警處理，呼籲外界停止散播虛假訊息。

從「墜樓陰謀」到「靈媒滅口」，整起事件比懸疑劇還離奇，也讓網友笑虧：「郭俊辰根本是行走的都市傳說，戲都還沒上，先被寫進靈異劇本了。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中