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娛樂 電視

趙駿亞惡行曝光！昔遭美法院「判刑坐牢」 出道19年涉6暴力案

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲趙駿亞近年來轉往經營戶外運動YouTube頻道，但他陽光的形象也隨著昨（25日）遭吳婉君指控肢體暴力、言語暴力、情緒勒索而全毀。事實上，趙駿亞已非首次暴力相向，出道逾19年，至今已捲入「6起暴力事件」，此前更曾因涉及施暴，在美國遭判刑後入獄，本性難移令人感到不可置信。

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趙駿亞遭吳婉君指控自去年7月交往開始，期間他不時言語暴力和情緒勒索，最終更引發肢體暴力，「造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘。」她認為暴力不能容忍，除了緊急驗傷報警、提出傷害及家暴告訴，同時也決定揭開傷疤，「要讓犯錯的人受到懲罰，也希望讓曾經或是正在經歷的人獲得一點力量，請勇敢保護自己。」

趙駿亞出道19年來已涉及6起暴力事件。（資料照，記者陳奕全攝）趙駿亞出道19年來已涉及6起暴力事件。（資料照，記者陳奕全攝）

事實上，趙駿亞已並非第一次傳出暴力行徑，早在2016年就曾被前女友A控告傷害遭檢方起訴；爾後，趙駿亞的前女友B也出面踢爆，指控在交往期間被他摔斷肩膀，隨著當時各方輿輪，前女友C也跳出來控訴遭他施暴長達6小時。

不僅如此，趙駿亞2021年再被美國前女友D指控施暴，當時他更因此遭到美國加州法院依非法監禁、家暴、恐嚇等罪嫌判刑16個月。除了情感方面，趙駿亞2020年大選投票前一天，更與警察發生衝突並動手推人，最終遭檢方依傷害、妨害公務等罪起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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