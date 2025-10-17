金鐘60》陶晶瑩壓軸攜帥兒登場！全場驚呼：李李仁翻版

陶晶瑩（左）帶著兒子一起走紅毯。（新聞攝影組攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，「陶子」陶晶瑩壓軸現身星光紅毯，驚喜攜兒子李小龍同框亮相，母子倆一登場立刻引爆鎂光燈閃爍。陶子身穿黑色俐落西裝禮服氣場十足，而兒子一身挺拔黑西裝造型帥氣登場，網友直呼「根本是李李仁翻版！」、「帥到以為是男星出道！」

陶晶瑩（左）帶著帥兒子一同走紅毯，被視為本屆金鐘最溫馨畫面。（新聞攝影組攝）

陶晶瑩憑藉《虎姑婆和他的朋友》入圍「兒童少年節目主持人獎」，她近年專注家庭與節目，這次帶著帥兒子一同走紅毯，被視為本屆金鐘最溫馨畫面，現場觀眾紛紛驚呼「這是母子還是姐弟！」、「太有明星氣場了！」母子倆互動自然，畫面溫馨又有型，也成為全場討論焦點。

紅毯播出後，網路留言區瞬間洗版，「李李仁複製貼上」、「陶晶瑩基因太強」、「兒子真的可以出道了」、「母子同台太有愛。」許多粉絲大讚陶子狀態超好，完全看不出是青少年兒子的媽媽，更有人笑稱「如果陶晶瑩主持金鐘，兒子應該可以頒獎！」母子合體魅力滿點，成為當晚最具話題的壓軸登場組合。

