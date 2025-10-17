金鐘60》神模仿王世堅！ 邰智源飆金句「游刃有餘」全場笑翻

邰智源與女神安心亞聯袂頒發「節目類導播獎」，邰智源突然民進黨立委王世堅「上身」。（三立提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17日）晚於台北流行音樂中心熱鬧登場，邰智源與女神安心亞聯袂頒發「節目類導播獎」，一出場就掀起全場高潮。邰智源突然民進黨立委王世堅「上身」，開口一句「我想最近應該是網路上最紅的人，今天來到金鐘獎，我很榮幸！」惟妙惟肖的語氣與手勢瞬間引爆笑聲，全場驚呼「太像了！」

邰智源以雙關提及圈內名將「像很多都是金鐘獎得獎常客，比如說曾國城先生、胡瓜先生……好像沒影來，可能還在跟民視談合約！」話一出現場暴動、笑聲不斷，安心亞在旁邊也笑到彎腰，這段即興模仿被形容為「金鐘60最強開場外掛」，導播鏡頭快速帶到台下藝人反應，藝人與觀眾全都笑翻。

邰智源隨後收回玩笑語氣，以正經口吻補上金句「希望每一個上台領獎的人，都能夠從從容容、游刃有餘。」一語引來全場歡呼尖叫。網友同步在直播留言狂刷，「邰哥根本活體王世堅！」、「這段比頒獎還精彩！」、「政治梗玩得剛剛好」，成功搶下金鐘60最爆笑的一刻。

