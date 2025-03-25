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今不如昔 20年前代言人蕭亞軒 如今SBL開場「89教科書」

由中華民國籃球協會主辦的超級籃球聯賽開場表演嘉賓「89教科書」引起爭議。（翻攝自Youtube）由中華民國籃球協會主辦的超級籃球聯賽開場表演嘉賓「89教科書」引起爭議。（翻攝自Youtube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕由中華民國籃球協會（以下簡稱：籃協）主辦的超級籃球聯賽（SBL）22日在彰化體育館舉行比賽，彰化璞園柏力力迎戰台灣啤酒。然而，這場比賽最受討論的並非球場上的表現，而是開場表演嘉賓「89教科書」掀起的風波。該團體演唱曾引發爭議的歌曲〈愛你真的梅辦法〉，其中「5678單親媽媽」等歌詞內容引起現場觀眾錯愕，影片曝光後更在網路上掀起熱議。網友翻出20年前代言人是蕭亞軒，感嘆今不如昔。

89教科書的〈愛你真的梅辦法〉歌詞引起部分球迷不悅。（翻攝自YouTube）89教科書的〈愛你真的梅辦法〉歌詞引起部分球迷不悅。（翻攝自YouTube）

寶島夢想家啦啦隊員盼盼在場邊唱出「5678單親媽媽」引爭議。（翻攝自IG）寶島夢想家啦啦隊員盼盼在場邊唱出「5678單親媽媽」引爭議。（翻攝自IG）

89教科書〈愛你真的梅辦法〉早在今年1月台灣職籃TPBL賽事就曾引發爭議，當時寶島夢想家啦啦隊員盼盼在場邊唱出「5678單親媽媽」歌詞，疑似嘲諷場上球員，引發網友撻伐。最終，球團與盼盼出面道歉才平息風波。沒想到SBL開場又找來89教科書，網友無法接受。

網友翻出SBL2005年轉播單位ESPN更邀請到樂壇天后蕭亞軒拍攝形象片。（翻攝自YouTube）網友翻出SBL2005年轉播單位ESPN更邀請到樂壇天后蕭亞軒拍攝形象片。（翻攝自YouTube）

網友找出20年前全盛時期SBL超級籃球聯賽，找來表演的歌手都是一時之選，2005年轉播單位ESPN更邀請到樂壇天后蕭亞軒拍攝形象片，開幕戰時蕭亞軒登場，更引來全場歡呼。網友忍不住問：這個籃球聯盟20年來到底發生了什麼變化。

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