利菁爆「女婿搞上岳母」 ！女星遭沈玉琳警告：要小心

〔記者林欣穎／台北報導〕利菁與沈玉琳主持東森超視《后宮歐買尬》，最新一集邀請曾雅蘭、甄莉、terry 江振愷、羅美玲、金老佛爺等藝人，眾人本該控訴老公荒唐行徑，現場卻意外變成沈玉琳、利菁的放閃大會。

利菁（右）爆料一位女模特兒的老公後來跟岳母在一起。（東森超視提供）

曾雅蘭率先控訴侯昌明，結婚多年從未帶她上米其林餐廳，就連重拍婚紗照的願望也被各種理由推託。沈玉琳聽了立刻跳出來炫耀：「我不會強迫老婆煮飯，想吃什麼餐廳我都陪她去，而且我買單！」寵妻行徑羨煞眾人。

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而利菁與老公許仙結婚25年依然甜蜜如初，她分享，有次颱風夜家裡淹大水，自己卻忘記帶鑰匙被鎖在門外，人在花蓮當兵的老公得知後，霸氣安撫：「就算逃兵，我也一定要回去救我老婆！」。

沈玉琳也不甘示弱加碼放閃，自曝日前去清境農場，車子半路拋錨，他親自打開引擎蓋彎腰維修，Man爆的模樣，讓老婆芽芽忍不住從背後磨蹭示愛。

羅美玲更爆料，媽媽對terry的寵愛甚至超越了她，不僅會特地準備宵夜，還獨漏她一份，讓她覺得媽媽的愛被奪走了。沒想到利菁竟語出驚人：「我認識一位女模特兒，她的老公跟岳母感情太好，最後兩人就在一起了！」沈玉琳聽了立刻笑虧羅美玲：「你要小心terry會跟妳媽在一起。」

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