金秀賢硬要來台 陳其邁開口要主辦單位慎重考量

〔記者葛祐豪／高雄報導〕身陷醜聞爭議的韓星金秀賢，傳將如期於本月30日來台，參加7-11主辦的高雄櫻花季；對此，高雄市長陳其邁（25日）今天首度對此事件發表看法，他呼籲主辦單位要慎重、審慎考量!

高雄櫻花季將於夢時代二期停車場登場。（記者洪臣宏攝）

高雄櫻花季將於本月28日，在前鎮區夢時代二期停車場舉辦系列活動，安排金秀賢於30日壓軸，但他爆發與已故女星金賽綸未年成交往，成了矚目焦點，主辦單位一再強調「計劃不變，照常進行」，並傳出金秀賢將於30日搭機來台。

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高雄櫻花季主辦單位是7-11、寬寬整合行銷，協力主辦是夢時代，高雄市政府則掛名指導單位。

對此爭議事件，高雄市長陳其邁今天受訪時表示，金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，不僅會影響到他個人，連帶會影響在台灣舉辦的活動，他呼籲民間主辦單位要慎重考量。

媒體問說「目前主辦單位還是宣稱金秀賢會來台灣，高市府會有一些安排嗎? 」陳其邁回說，已經向主辦單位表達市府立場，希望能夠審慎考量。

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