「學生女神」經紀人謊稱赴韓當練習生 判決賠60萬

中信兄弟啦啦隊成員「沛婕」謝儀諪，藝人時期使用藝名「馨亞」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「學生女神」稱號、現為中華職棒中信兄弟啦啦隊成員「沛婕」謝儀諪（原藝名馨亞），2021年間與經紀人朱俊憲發生合約糾紛，被朱俊憲爆料沛婕聲稱自己曾到韓國SM公司擔任練習生，沛婕自認委曲，堅稱是聽從朱男的包裝話術，竟被栽贓，憤而對朱男提告加重誹謗罪。一、二審法官認為朱俊憲指點沛婕編造前韓國練習生人設，卻反咬沛婕傷害名譽，依加重誹謗罪盼朱俊憲5月徒刑，全案定讞；沛婕另提民事訴訟，台北地院判朱俊憲應賠償60萬元。

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沛婕16歲就讀高中時，被經紀公司相中進行培訓，雙方更簽下10年經紀合約，曾以「馨亞」藝名出道，還曾出過單曲，媒體稱其為「學生女神」，更已曾赴韓國SM娛樂擔任練習生為賣點。

沛婕16歲就讀高中時，被經紀公司相中進行培訓，雙方更簽下10年經紀合約，曾以「馨亞」藝名出道。（翻攝自臉書）

2021年沛婕與經紀人朱俊憲鬧翻，被朱俊憲爆料沛婕到韓國當練習生根本說謊；被婕也認為朱俊憲不夠積極，導致她年收入不到1千元，遂以雙方無信賴關係為由，寄存證信函終止合約。之後沛婕便跳槽T1聯盟桃園雲豹啦啦隊，雙方合約糾紛也進一步白熱化，朱俊憲控告對方侵占演出服裝，沛婕或不起訴處分，反控朱俊憲誣告，同樣獲得不起訴處分。

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2022年3月間，朱俊憲向媒體爆料指沛婕冒充前韓國練習生，並提供「對話紀錄」，內容提到「馨亞真的很愛說謊」、「就是騙你挑她、簽她」。沛婕不滿被指控說謊，認為自己是聽從當時經紀人朱俊憲意見才會對外宣稱自己曾到韓國當練習生，認為名譽受損，提告朱俊憲加重誹謗。

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