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娛樂 最新消息

日樂團SPYAIR宣布六度登台！有望獻唱《排球少年》破億神曲

日本人氣搖滾樂團SPYAIR去年獻唱《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》圈粉無數。（梵思娛樂提供）日本人氣搖滾樂團SPYAIR去年獻唱《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》圈粉無數。（梵思娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣搖滾樂團SPYAIR去年獻唱《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》圈粉無數，他們即將於6月13日（五）在台北Legacy TERA舉辦「SPYAIR ASIA TOUR 2025 - BUDDY - 」台北場演唱會，這不僅是樂團出道20週年的海外巡演，也是第六度登台演出。

SPYAIR以熱血搖滾風格受到廣大粉絲喜愛，過去曾為多部知名動畫獻唱主題曲。（梵思娛樂提供）SPYAIR以熱血搖滾風格受到廣大粉絲喜愛，過去曾為多部知名動畫獻唱主題曲。（梵思娛樂提供）

SPYAIR以熱血搖滾風格受到廣大粉絲喜愛，過去曾為多部知名動畫如《死神》、《機動戰士鋼彈》、《銀魂》、《排球少年》等獻唱主題曲，去年搭配《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《Orange》，在串流平台上的播放次數突破1.5億次，創下樂團自身紀錄，展現驚人影響力。

本次巡演名稱「BUDDY」，同時也是SPYAIR於1月推出的數位單曲《Buddy》，搭配由上川隆也、內田理央主演的日劇《問題物件》主題曲，是首以「夥伴與友情」為主題、傳遞「即使是平凡的日常，只要有珍視的人陪伴，世界就會閃耀」的暖心訊息，SPYAIR表示：「這次嘗試將電子與強力的樂團演奏結合，希望給帶來不同以往的音樂體驗，期待大家能與日劇一同享受這首歌曲。」

SPYAIR演唱會台北場將於6月13日晚間8點在Legacy TERA開唱。（梵思娛樂提供）SPYAIR演唱會台北場將於6月13日晚間8點在Legacy TERA開唱。（梵思娛樂提供）

「SPYAIR ASIA TOUR 2025 - BUDDY - 」台北場將於6月13日晚間8點在Legacy TERA開唱，票價為VIP票3280元與一般票2480元，VIP票除了享有優先入場資格，還可獲得台北場限定海報（隨機100張為團員親筆簽名）及參與團員歡送會。一般票同樣附贈限定海報。3月29日11點在KKTIX及全家便利商店famiport全面啟售，更多詳情請洽梵思娛樂官方臉書專頁。

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