林慶台《獵人兄弟》「演上癮」現況曝 招手原住民故事：繼續努力

〔記者鍾志均／台北報導〕林慶台、馬志翔、徐詣帆繼2011年《賽德克・巴萊》後，再度於電影《獵人兄弟》同框演出，《獵》片昨（23）舉辦粉絲集合場，吸引逾百名喜愛《賽德克・巴萊》的影迷到場欣賞電影。

《獵人兄弟》和《賽德克・巴萊》粉絲集合場。（牽猴子提供）

《賽德克・巴萊》當年轟動全台，片中演員備受矚目，林慶台開心說：「這次的《獵人兄弟》也是訴說台灣原住民的真正故事，我現在的生活跟這個一樣沒有變，我有自己的農場跟獵場。」承諾會繼續努力，尋找下一個原住民故事。

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60多歲的林慶台在現場拉票：「大家要去看《獵人兄弟》，我真的不簡單，演什麼像什麼。」自信有趣的發言，逗得現場觀眾哈哈大笑。

《獵人兄弟》上映首週好評不斷，當年《賽德克・巴萊》的演員們也驚喜現身，身穿《獵人兄弟》T恤力挺老戰友，現場影迷更大排長龍與演員們合照留念。

《獵人兄弟》導演蘇弘恩（左起）、林慶台、徐詣帆與馬志翔。（牽猴子提供）

談及原住民在融入現代社會時與傳統價值間的衝突，林慶台感慨道：「傳統價值是長輩留下來的，是不用學習、生來如此的生活智慧；即使社會變遷快速，但這些價值不會因時代改變而消失。」

林慶台笑稱，自己雖然身為教會牧師，仍有自己的獵場，因為那是最快樂的地方，並語重心長地說：「希望這部電影能讓大家真正看見原住民的生活，看見我們與這片土地的關係。」《獵人兄弟》在台上映中。

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