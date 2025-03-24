圖文作家織織爆料前任超自戀 撿到槍瘋狂掃射

曾經是情侶檔且戀愛16年的圖文作家「織織＆賴賴」在2023年無預警宣布分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是情侶檔且戀愛16年的圖文作家「織織＆賴賴」在2023年無預警宣布分手，兩人擁有超過40萬追蹤的粉絲專業也就此停止更新。去年織織突然在社群平台曬出超音波照片，公開懷孕喜訊，更感慨「這兩年一直在練習失去」。在社群平台相當活躍的織織，日前回覆網有一篇關於「自戀型人格」的貼文，讓人發現她似乎正在酸前男友，其中一句「跟我男友打砲還裝傻」，引起網友熱烈討論。

去年織織突然在社群平台曬出超音波照片，公開懷孕喜訊。（翻攝自IG）

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織織日前看到有人分享關於「自戀型人格障礙（NPD）」文章，內容提到這類型的人非常容易出軌，並非忍不住誘惑，而是內在人格結構和扭曲感情邏輯導致如此。自戀型人格障礙的人通常缺乏同理心、極度自我中心、需要情感供應、逃避親密與真實，就算明知會傷人，也不認為是自己的問題，若是和此類人認真受傷的只有自己，對方還會反過頭來怪罪「太情緒化」，顯現出冷漠態度。

織織是個「活網仔」，經常在網路上海巡。（翻攝自IG）

此文意外釣出織織在底下留言：「勸刪，我前男友破防了」，忍不住讓人聯想到是否賴賴在戀愛時有過相同行徑，發現織織留言的網友突然興奮起來，紛紛留言：「你前男友真的是噁到爆」、「喜歡海巡（經常在網路上遊蕩）開槍的織織」、「正要tag（標註）織織而已」。

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另外，有一篇Threads文問到「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交？」這串文果然也釣到織織，她回應：「跟我男友打砲還裝傻」，短短數字就讓網友高潮，大讚「織織終於不忍了」、「這訊息量有點大」、「愛死妳的狀態，孕婦無敵」。

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