全恩菲花落誰家？IG突喊「沒剩幾天了」掀球迷瘋猜

全恩菲至今動向成謎。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國偶像級啦啦隊女神全恩菲，擁有亮眼外型及精湛舞藝，先前傳出將在新球季加入中信兄弟啦啦隊，但日前Passion Sisters公布新成員陣容，卻不如外界預期，如今全恩菲未來動向成謎，而她昨（23）在IG限時動態轉發於大巨蛋拍下的美照，再次引起球迷瘋猜女神下一步。

全恩菲先前受邀來台為WBCQ經典賽資格賽組成「CLASSIC STARS」，登台亮相掀起不少話題，而她將來台發展的傳聞四起，更傳出她與中信兄弟及味全龍密切接觸，然而隨著各球團陸續公布新賽季的啦啦隊女孩名單，都不見全恩菲身影，中職新球季開賽僅剩不到一周，全恩菲動向依舊成謎，讓不少球迷已經不抱希望。

請繼續往下閱讀...

全恩菲中文寫道「沒剩幾天了」，再次掀起球迷瘋猜。（翻攝自IG）

不過全恩菲昨日突更新IG限時動態，轉發之前在大巨蛋被拍下的美照，以中文寫下「沒剩幾天了」，再次燃起球迷一線希望，但目前大部分球隊都已公布新賽季陣容，只有味全龍尚未表態，因此網友皆瘋猜全恩菲將加入小龍女，「要公開獎落誰家了嗎」、「味全龍官網小龍女的部份還沒更新，難道……」、「哇塞！我本來要支持富邦的，我改變主意，要支持味全了！」但也有人呼籲不要過度解讀女神的動態。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法