紀卜心30歲圓夢買房 談「賣假奶風波」哭了：不可能賺

紀卜心開箱新家。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅紀卜心與好友見習網美小吳經營手搖飲品牌「十盛」，在去年7月爆出「賣假奶」風波，遭消基會點名乳源標示不清，事後兩人發出共同道歉聲明，小吳也多次拍片說明，事情才漸漸告一段落。近期紀卜心在生日前夕開心宣布買下人生首間房，過程中也透露十盛的經營現況。

紀卜心買房做為自己的30歲生日禮物。（翻攝自YT）

紀卜心日前在個人YouTube頻道上傳新片，透露在30歲之際買房當作禮物送給自己，並開箱未裝潢前的屋況，房子室內約40坪、3房2廳，她表示會將前屋主留下的設置都打掉重新裝潢，將打造成法式風格，預計還要4、5個月才會完工，不忘喊話家具廠商可以來合作。

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紀卜心淚談手搖飲經營現況。（翻攝自YT）

紀卜心感性回憶，在這之前都是跟家人同住，從18歲就開始經營自媒體、接網拍，還有上一些節目通告，一路十幾年走來已經30歲，未來終於能擁有自己的空間，讓她相當期待新的生活環境。話鋒一轉，她提到可能會有網友說是靠手搖飲店致富，但她自曝經營現況，「沒有喔，我們飲料店才開半年就鬧出很大的新聞，你覺得後來有可能賺錢嗎？真的是不可能的耶，還虧錢，這是可以講的嗎？」還配上流淚的動畫，似乎感到相當無奈。

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