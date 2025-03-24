晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

EXO舞王降臨！Kai七月登北流 「二階段售票」愛麗有福了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「EXO舞王」Kai回歸，他自2月正式退伍後，積極展開個人行程，全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月中旬在首爾揭開序幕，台北場則在7月12日於台北流行中心舉行，主辦單位今天（24日）公開票價與售票訊息，採兩階段售票， EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月12日中午12點至下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

Kai即將於7月12日在台北音樂流行中心開唱。（遠雄創藝提供）Kai即將於7月12日在台北音樂流行中心開唱。（遠雄創藝提供）

Kai全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月17、18日連續兩天在首爾舉行首站，演唱會銷售成績傳來捷報，門票已在日前完售，再次驗證舞王的非凡魅力。經歷近1年9個月的當兵空白期，Kai在退伍後迅速重回螢幕前，親自參與《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》巡演籌劃，更在歌單提議上展現細膩心思，為歌迷發想驚喜內容。

Kai售票將採取兩階段開賣，官方會員可先登記預購。（遠雄創藝提供）Kai售票將採取兩階段開賣，官方會員可先登記預購。（遠雄創藝提供）

EXO官方頻道近日公開Kai參與籌劃的幕後花絮，展現他在製作過程中的細膩用心與創意巧思，從舞台設計到服裝造型，他積極參與並給予獨特視角的建議，確保每一個細節都能完美呈現。這支簡短4分鐘的企劃影片極具吸引力，進一步激發大批粉絲的好奇心，令粉絲期待著這場融合視覺震撼與音樂魅力的盛宴，迫不及待想要親身感受Kai所精心打造的藝術世界。

此外，Kai自退伍後積極展開個人活動，巡演與新歌錄製更是同時啟動，他日前在Instagram劇透發出一張正在錄音的自拍照，眾多歌迷激動留言「太幸福了」、「心臟爆擊」。在接受雜誌《ESQUIRE Korea》專訪時，他承諾：「2025年的Kai會盡全力，毫不休息向前奔，努力地工作、發很多專輯、開演唱會，把能做的事都做過一遍，會在各種多樣的地方與粉絲見面。」

Kai此次巡迴親自參與籌劃。（遠雄創藝提供）Kai此次巡迴親自參與籌劃。（遠雄創藝提供）

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站預計於7月12日在台北流行音樂中心舉辦，主辦單位「遠雄創藝」3月24日公布台北站票價與售票訊息，門票分為6300、5800、4800、3800元共4種，EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月8日下午1點到4月10日下午1點登記購票，會員享有4月12日中午12點到下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統全面開賣。粉絲福利部分日後將在「遠雄創藝」官方社群公布。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中