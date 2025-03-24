EXO舞王降臨！Kai七月登北流 「二階段售票」愛麗有福了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「EXO舞王」Kai回歸，他自2月正式退伍後，積極展開個人行程，全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月中旬在首爾揭開序幕，台北場則在7月12日於台北流行中心舉行，主辦單位今天（24日）公開票價與售票訊息，採兩階段售票， EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月12日中午12點至下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統正式開賣。

Kai即將於7月12日在台北音樂流行中心開唱。（遠雄創藝提供）

Kai全新巡演《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》即將於5月17、18日連續兩天在首爾舉行首站，演唱會銷售成績傳來捷報，門票已在日前完售，再次驗證舞王的非凡魅力。經歷近1年9個月的當兵空白期，Kai在退伍後迅速重回螢幕前，親自參與《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》巡演籌劃，更在歌單提議上展現細膩心思，為歌迷發想驚喜內容。

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Kai售票將採取兩階段開賣，官方會員可先登記預購。（遠雄創藝提供）

EXO官方頻道近日公開Kai參與籌劃的幕後花絮，展現他在製作過程中的細膩用心與創意巧思，從舞台設計到服裝造型，他積極參與並給予獨特視角的建議，確保每一個細節都能完美呈現。這支簡短4分鐘的企劃影片極具吸引力，進一步激發大批粉絲的好奇心，令粉絲期待著這場融合視覺震撼與音樂魅力的盛宴，迫不及待想要親身感受Kai所精心打造的藝術世界。

此外，Kai自退伍後積極展開個人活動，巡演與新歌錄製更是同時啟動，他日前在Instagram劇透發出一張正在錄音的自拍照，眾多歌迷激動留言「太幸福了」、「心臟爆擊」。在接受雜誌《ESQUIRE Korea》專訪時，他承諾：「2025年的Kai會盡全力，毫不休息向前奔，努力地工作、發很多專輯、開演唱會，把能做的事都做過一遍，會在各種多樣的地方與粉絲見面。」

Kai此次巡迴親自參與籌劃。（遠雄創藝提供）

《2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >》台北站預計於7月12日在台北流行音樂中心舉辦，主辦單位「遠雄創藝」3月24日公布台北站票價與售票訊息，門票分為6300、5800、4800、3800元共4種，EXO-L MEMBERSHIP官方會員可於4月8日下午1點到4月10日下午1點登記購票，會員享有4月12日中午12點到下午5點59分優先購票，接著於4月13日中午12點在拓元售票系統全面開賣。粉絲福利部分日後將在「遠雄創藝」官方社群公布。

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