嚴立婷公開高中嫩照！「穿超低胸打球」自嘲：不合理吧

嚴立婷公開高中時期嫩照。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲女星嚴立婷個性直率敢言，深受不少觀眾喜愛，2010年嫁給籃球員張智峰，婚後育有一對兒女，經常在社群分享生活的她，日前曬出一張高中嫩照，可見她身穿低胸背心打球，自己看了都忍不住笑說：「不合理吧！」

嚴立婷（左）穿超低胸背心與好友坐在球場旁休息。（翻攝自臉書）

嚴立婷在社群公開自己高中時期的舊照，可見她留著極短學生頭，身穿藍色低胸背心，露出胸前大片雪白肌膚，和好友坐在學校籃球場旁休息，看起來相當青澀靦腆。她在文中表示自己無意間翻到高中照片，對於以前每天在球場上奔馳的日子感到懷念，「誰都想不到長大後居然嫁給籃球國手，但我以前穿這樣打籃球不合理吧」。

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嚴立婷自嘲打籃球穿著清涼的裝扮，引起不少網友朝聖按讚，紛紛留言，「以前好青澀喔，現在變成辣媽，反差好大」、「以前就是個辣妹」、「以前就那麼正、身材那麼好了」、「裁判，為什麼有那麼多球在場上？」、「沒可能嚴哥從小就這麼漂亮吧」。

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