羨慕死！JISOO走下台「入鏡合影」 周曉涵轉身見女神嚇傻

JISSO為周曉涵停下腳步，親民擺出POSE同框合影。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國天團BLACKPINK成員JISOO昨（23日）首次在台灣舉行個人粉絲見面會。驚喜的是，周曉涵化身迷妹追星的同時，在台下自拍卻意外被JISOO注意到，更親民地停下腳步一起合影，讓大批網友紛紛狂喊「羨慕死了！」

JISOO以新歌《earthquake》開場揭開序幕，更敬業用中文自我介紹，表示自己非常緊張，「今天這個場地跟BLINK（粉絲名）更近了，所以第一個表演就很緊張。」活動吸引9500名粉絲朝聖，台下歌迷也發出尖叫聲不斷示愛，JISOO也俏皮比愛心給予回應。

請繼續往下閱讀...

然而，周曉涵也化身迷妹參與活動一睹女神風采，正當JISOO走下舞台之際，她趕緊抓準時機盼能錄下與偶像同框的影片，沒想到JISOO見狀直接停下腳步，更親民擺出Pose合影，讓她興奮表示「Jisoo停下來跟我合照耶！瞧我嚇的近期最開心的一件事！」許多網友也狂喊「真的羨慕死了！」、「我好嫉妒」、「超級羨慕！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法