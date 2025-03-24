（專訪）林昶佐卸任立委工作曝光 Doris不藏了親揭重要任務
閃靈團長Doris是大港開唱的策展人。（記者潘少棠攝）
〔記者陽昕翰／專訪〕閃靈樂團將在本周六的大港開唱登台，今年是閃靈成軍30年，去年他們結合科技、穿越虛實埋下的梗，將透過今年演出端出解答，主唱「Freddy」林昶佐去年卸下立委職務，團長Doris受訪笑曝：「他還是很忙啊，最近是真的有在認真寫歌創作了。」現在每天還得負責接送女兒，幫忙分擔家務，多了一個重要的工作。
閃靈近年只有在大港開唱才有機會跟樂迷相聚，Doris不好意思說：「真的是一期一會了，每次都是要準備大港，我才會把貝斯拿出來練習。」打趣跟團員之間，更珍惜每次相聚練團的時間。
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閃靈樂團將在大港開唱合體，團長Doris非常期待。（記者潘少棠攝）
閃靈樂團今年會回歸到南霸天舞台壓軸，期待與樂迷共創經典現場，全新單曲《百萬遍》也確定會在大港開唱帶來首演，團員也開始認真創作新歌。
Doris與Freddy的寶貝女兒米魯今年8歲，儘管當媽辛苦，Doris仍然甘之如飴，透露愛女對體操很有興趣，比賽時常拿到金牌，也算是她的小小粉絲。
閃靈樂團近年演出不多，就連國外的巡演都停擺多年，Doris透露，女兒現在看到她化妝登台或是拍宣傳照，眼睛都會發亮，甚至開心說：「阿母化了妝，看起來好像女明星喔！」猛誇媽媽變超漂亮，讓Doris哭笑不得。
身為閃靈團長，舞台造型火辣的Doris曾受封「全球最辣搖滾女王」，現在成了母親多了份柔軟，她招認偶爾還是會被米魯的調皮惹火，只能無奈投降。
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