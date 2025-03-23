黃偉晉35歲生日收夢寐以求「乖乖桶」 看到蛋糕網全笑了

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃偉晉今（23日）歡慶35歲生日，除了收到從小「夢寐以求」的「乖乖桶」，另外他收到的蛋糕也逗樂網友，看到他「腳開開」的肖像造型，網友忍不住笑了。

黃偉晉生日，開心收到小時候很羨慕的「乖乖桶」。（翻攝自IG）

分享多張慶生照片，黃偉晉談到：「以前國小的時候，有些壽星都會帶乖乖桶到班上發給全班同學吃，我都超羨慕他們…，覺得好有儀式感，家境好好，因為我從來沒有這樣過。」

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不少網友有共鳴，想起以前班上同學生日，有些家長會讓小孩帶「乖乖桶」軟糖到學校分送給同學吃。黃偉晉說：「然後今年我終於有自己的乖乖桶了，好荒謬，跟你們分享我的生日喜悅，現在國小應該沒有這個習俗了吧？」

壽星感觸總是比較多，黃偉晉談到：「歲數越來越大，想要的越來越簡單，還能三五好友聚在一起是最珍貴的事，你們的應援跟祝福我都很感動，謝謝大家的生日祝福。」還說：「隔空把乖乖桶軟糖發給你們，希望大家都順心！」

黃偉晉生日收到多個蛋糕。（翻攝自IG）

這次生日，黃偉晉陸續收到不同造型蛋糕，引起網友注意的其中一款，出現有「樹林」站名，以及搭火車「腳開開」的造型，網友直呼一看就想起前陣子他搭火車無端被扯上影響旁邊乘客的新聞，還好當時很多網友以不同角度影片幫忙解釋，黃偉晉並未影響他人。

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